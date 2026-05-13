الإمام الأكبر: مستعدون لتدريب أئمة بولندا في أكاديمية الأزهر

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم "الأربعاء" بمشيخة الأزهر، الشيخ توماش مشكيفيتش، مفتي بولندا ورئيس المجلس الأعلى للاتحاد الديني، لبحث سبل دعم الأزهر لمسلمي بولندا علميًّا ودعويًّا.

منح دراسية لمسلمي بولندا

وأكد فضيلة الإمام الأكبر، في بيان رسمي، استعداد الأزهر لتخصيص منح دراسية لمسلمي بولندا للدراسة في الأزهر الشريف، وإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية في بولندا؛ خدمةً للجالية المسلمة في تعلُّم لغة القرآن الكريم، وزيادة عدد المبتعثين الأزهريين إلى بولندا، وتدريب الأئمة البولنديين في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وصقل مهاراتهم في التعامل مع قضايا التعايش وقبول الآخر، وموقف الإسلام من المرأة، وغير ذلك من القضايا المعاصرة.

من جهته، أعرب مفتي بولندا عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به من جهود كبيرة وملموسة في ترسيخ قيم التعايش والأخوَّة الإنسانية.

وقال: «دار الإفتاء البولندية ملتزمة التزامًا تامًّا بالمنهج الأزهري في كل ما يصدر عنها من آراء وفتاوى، ونشكر فضيلتكم على المبتعثين الأزهريين الذين أحيوا ليالي شهر رمضان المبارك في مساجد بولندا، وجعلوا لهذه الليالي المباركة مذاقًا أزهريًّا خاصًّا».

شيخ الأزهر يلتقي السفير الإسباني

وفي وقت سابق، استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمشيخة الأزهر، السفير سيرخيو كارانزا، سفير إسبانيا لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر تقدير الأزهر الشريف لمواقف إسبانيا الشجاعة تجاه القضايا العادلة، وفي مقدمتها العدوان على غزة، ورفضها المعلن للجرائم والمذابح التي ارتُكبت في ظل الصمت العالمي.

وصرح فضيلته: «لقد تابعنا مواقف بلادكم الشجاعة، وقد ضربت إسبانيا المثل في الإنصاف والعدالة المطلوبة من الدول المتقدمة، وندعو كافة الدول إلى الحذو حذو هذه المواقف، والتحلي بالشجاعة لمناصرة الشعوب المظلومة».