شيخ الأزهر يستقبل السفير السعودي.. ويؤكد تقديره للمملكة لحسن الترتيبات لموسم الحج وخدمة الحجاج

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء بمشيخة الأزهر، معالي السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

شيخ الأزهر يشكر السعودية

وخلال اللقاء، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن خالص تقديره لجهود خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في خدمة حجاج بيت الله الحرام ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، داعيًا الله أن يكلل جهود المملكة بالنجاح والتوفيق في الترتيب لموسم الحج لهذا العام، مشيرًا إلى أن خدمة حجاج بيت الله الحرام شرف عظيم، وأن جهود المملكة في هذا الإطار محل احترام وتقدير كبيرين.

من جانبه، عبَّر السفير السعودي عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به فضيلته من جهود كبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية بالأزهر الشريف وعلمائه، مشيدا بالدور العالمي الذي يقوم به الأزهر في نشر قيم الاعتدال والتسامح، وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش بين الشعوب، مؤكدا حرص المملكة على استمرار التعاون مع الأزهر الشريف في مختلف المجالات العلمية والدعوية والثقافية، بما يسهم في خدمة قضايا الأمة الإسلامية وتعزيز استقرارها.