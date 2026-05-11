ديني

بتوجيهات شيخ الأزهر.. بيت الزكاة يستجيب لطلبات أسرة الطفلة المخطوفة

أسرة الطفلة
أسرة الطفلة

استجاب بيت الزكاة والصدقات المصري، لاستغاثة أسرة الطفلة المخطوفة في مستشفى الحسين الجامعي وعودتها إلى أهلها مرة أخرى، بجهود جادة من وزارة الداخلية.

واستغاثت أسرة الطفلة بشيخ الأزهر وبيت الزكاة والصدقات المصري، لطلبات أسرة الطفلة، وتم توفير لهم معاش، ودعمهم بأجهزة كهربائية للمنزل، وتروسيكل للأب للعمل عليه وزيادة دخله.

وعبرت أسرة الطفلة، عن فرحتهم وسعادتهم، وشكر شيخ الأزهر والقائمين على بيت الزكاة والصدقات المصري، للوقوف بجانبهم والاستجابة لطلباتهم.

كواليس خطف طفلة من مستشفى الحسين

وكشف رجب والد الطفلة الرضيعة التي اختطفت من مستشفى الحسين الجامعي ، كواليس اختطاف ابنته .

وقال رجب  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج " تفاصيل " المذاع على قناة صدى البلد :"  زوجتي ولدت في مستشفى الحسين الجامعي واستلمت الرضيعة وفي تاني يوم دخلت ست منتقبة "الخاطفة" وقامت بمساندة زوجتي أثناء نقلها من غرفة الإفاقة للغرفة والتمريض اعتقد أن المنتقبة قريبتنا".

وتابع رجب :" المنتقبة بدأت في مساعدة زوجتي  وقالت لحماتي إن الرضيعة عندها مرض وطلبت منها تجيب ينسون وكروية وخطفت الرضيعة واتحركت من المستشفى ".

وأكمل رجب :" الخاطفة استغلت حالة الأعياء التي تتواجد فيها زوجتي وقامت بخطف ابنتي  ومحدش شك في الخاطفة وهي خارجة من المستشفى بالبنت ".

وتابع رجب :" زوجتي كانت في حالة انهيار وكنا في صدمة بعد خطف ابنتي، وبعد خطف ابنتي توجهت لقسم الشرطة للإبلاغ وتم تفريغ الكاميرات والداخلية بذلت مجهودات كبيرة لإعادة الطفلة الرضيعة "، وأكمل رجب :" تم القبض على الخاطفة في مدينة بدر ".

