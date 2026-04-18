5 آلاف كاميرا و13 سيارة| التحقيقات الكاملة في واقعة خطف رضيعة الحسين الجامعي

كشفت تحقيقات نيابة الجمالية الجزائية، عن تفاصيل مثيرة في واقعة المتهمة بـ خطف رضيعة مستشفى الحسين الجامعي بمحافظة القاهرة ، أن بلغ عدد الكاميرات التي تم تفريغها لـ 5 آلاف كاميرا مراقبة كما أن الخاطفة استقلت 13 سيارة مواصلات وصولاً لضبطها.

5 آلاف كاميرا و13 سيارة

وجاء في ‎ التحقيقات، أن بلغ عدد الكاميرات التي تم تفريغها لـ 5 آلاف كاميرا مراقبة كما أن الخاطفة استقلت 13 سيارة مواصلات ومرت بـ 10 ميادين في محاولة لتضليل الجهات الأمنية من ضبطها قبل أن تتمكن مباحث القاهرة من فك غموض الواقعة في ساعات قليلة وإلقاء القبض عليها في مدينة بدر.

‎وتابعت التحقيقات أن المتهمة لم تهرب بشكل عشوائي ونفذت مسارًا معقدًا لتضليل الأجهزة الأمنية عن طريق استقلالها 8 سيارات و5 مركبات توك توك بـ 10 ميادين مختلفة لمحاولة الهروب كما أن بدأت بركوب تاكسي من الحسين إلى المقطم وتنقلت داخل المقطم عبر توك توك وميكروباصات ثم تحركت إلى مدينة نصر وذهبت من الواحة وشارع الميثاق، لتستقل سيارة لأسفل كوبري الفطيم وصولا لـ كمبوند ميراج ثم نزلت أمامه وذهبت الي طريق السويس، واستكملت الطريق بعربية سوزوكي حتى الشروق ثم استقلت سوزوكي لـ بدر وصولا لـ شقتها.

وكانت المتهم كشفت، إنها متزوجة ولديها طفلين من زوجها الأول وبعد طلاقها لخلافات أسرية تزوجت مرة أخرى حينها تعرضت للإجهاض أكثر من مرة الأمر الذي دفعها إلى ادعاء الحمل أمام زوجها الحالي خشية طلاقها مرة اخرى.

وأشارت المتهمة إلى أن خططت لخطف طفل لإرضاء زوجها وعن يوم الواقعة كانت بداخل مستشفى الحسين الجامعي حينها تعرفت على والدة الرضيعة وادعت أنها تنتظر اختها التي علي وشك الولادة وظلت 6 ساعات، وتمكنت من إقناعها بحمل الطفلة لبعض الوقت كما أن استقر في عقيدتها خطف الرضيعة والخروج بها من المستشفى بعد أن خرجت والدة الأم لجلب أدوية من احدي الصيدليات خارج المستشفى بعدها فعلت فعلتها.

‎تفاصيل القصة

‎وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى والبرامج التليفزيونية بشأن إختطاف طفلة حديثة الولادة من داخل إحدى المستشفيات بالقاهرة .

‎ بالفحص تبين أنه بتاريخ 14/ الجارى تبلغ لقسم شرطة الجمالية من إحدى السيدات بتعرض طفلتها الرضيعة للاختطاف أثناء تواجدها بالمستشفى .

‎بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة بدر) وبصحبتها الطفلة المختطفة ، كما تبين من الفحص قيام المذكورة بإيهام زوجها بكونها حامل لسابقة تعرضها للإجهاض ، وقامت بإختطاف الطفلة والإدعاء بولادتها .

‎على الفور تم عرض الطفلة المذكورة على مستشفى الشرطة للتأكد من سلامتها ، حيث تم التأكد من كونها بحالة صحية جيدة وتم تسليمها لذويها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .