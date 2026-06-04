قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يترقب.. أمير هشام يكشف مفاجأة عن وقف القيد التأديبي للزمالك
حكم تقبيل يد الوالدين وكبار السن؟.. أمين الفتوى يجيب
كارثة إنقاذ تتحول لمأساة.. سقوط لودر خلال رفع سيارة من مياه الترعة بدمياط
8 بنات يحملن الدكتوراه.. باحثة تروي قصة أم صنعت معجزة تعليمية
الطماطم تنخفض مجددًا.. تعرف على أسعار الخضراوات اليوم بالأسواق
منار غانم تكشف سر أمطار الصيف والعواصف الترابية: ارتفاع الحرارة مستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل
على رأسها الخدمات والأسعار.. ملفات مهمة على طاولة اجتماع الحكومة اليوم
سفير إسرائيل في واشنطن: أي وقف لإطلاق النار مرهون بموقف حزب الله
رسميًا.. شوبير يعلن انتهاء علاقة توروب بالأهلي وتوقيع المخالصات
بعد 8 ساعات داخل الأهلي.. توروب يغادر الجزيرة عقب توقيع التسوية
دعاء الاستفتاح في الصلاة.. حكمه وفضله والصيغة الصحيحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يترقب.. أمير هشام يكشف مفاجأة عن وقف القيد التأديبي للزمالك

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك لم يكن لديهم علم بإيقاف الفيفا على النادي بمنعه من ضم لاعبين جدد خلال فترتي انتقال، مشيرًا إلى أن النادي الأبيض بنسبة 99% سيتعرض لتلك العقوبة وهو ما يؤثر عليه حال المشاركة بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي 

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر قناة  modern mti: الأهلي يترقب ويتابع موقف نادي الزمالك بشأن الحصول على الرخصة المحلية ومن أي مجاملة قد تحدث للزمالك من جانب اتحاد الكرة.

وأضاف: مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا غير مؤكدة حتى الآن، والقرار يجب أن يتم اتخاذه من جانب الكاف قبل القرعة نفسها.

وأوضح أن نادي الزمالك يواجه أزمة كبيرة في تسديد مبالغ مالية كبيرة لإنهاء أزمة الرخصة الإفريقية قد تصل لـ 5 مليون دولار.

وأشار إلى أن ممدوح عباس الرئيس الشرفي ليس لديه رغبة في دفع أي أموال من أجل إنهاء أزمة القيد حتى الآن، معتبرًا أن تلك الأزمة تخص مجلس الإدارة وهو المنوط على حلها.

الاهلي الزمالك نجوم الرياضه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026 على بوابة التعليم الأساسي|بالرقم القومي

موعد زيادة المعاشات

التأمينات تعلن.. بدء تطبيق زيادة المعاشات رسميا في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

165 جنيها للجرام.. انخفاض جديد في أسعار الذهب ختام تعاملات اليوم

الذهب

انخفض 200 جنيه.. سعر أعلى جرام ذهب الآن في مصر

ايران

إيران تنفي مسئوليتها عن الهجوم على مطار الكويت الدولي

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار التبكير الرسمي

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار التبكير الرسمي

محمد مخلوف، لاعب وسط النادي المصري

لاعب المصري على رادار الأهلي لتدعيم خط الوسط

الاهلي

قرارات مثيرة في الأهلي بشأن عدد من اللاعبين المحليين والأجانب

ترشيحاتنا

جهاز ExpertBook B5 Flip G2

الكتابة والتقاط الصور .. أسوس تكشف عن كمبيوتر محمول بميزات ثورية

سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي زد فولد 8

ببطارية ضخمة.. إليك مواصفات أحدث هاتف من سامسونج

أخبار السيارات

أخبار السيارات| طرح تويوتا كورولا الجديدة.. وسيارة "لؤطة" بـ45 ألف جنيه

بالصور

بـ هاف ستومك.. عبير صبري تثير الجدل في أحدث ظهور

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

جرأة وجمال.. سارة سلامة تثير الجدل في أحدث ظهور

جرأة و جمال..سارة سلامة
جرأة و جمال..سارة سلامة
جرأة و جمال..سارة سلامة

كارولين عزمي تبهر الجمهور بجمالها في أحدث ظهور

كارولين عزمى تبهر الجمهور بجمالها
كارولين عزمى تبهر الجمهور بجمالها
كارولين عزمى تبهر الجمهور بجمالها

بـ سكارف على الخصر.. إنجى المقدم تستعرض جمالها في آخر ظهور لها

إنجى المقدم تستعرض جمالها فى اخر ظهور لها
إنجى المقدم تستعرض جمالها فى اخر ظهور لها
إنجى المقدم تستعرض جمالها فى اخر ظهور لها

فيديو

سهام جلال

سهام جلال.. رحيل مفاجئ بعد أزمة صحية صعبة وكلمات مؤثرة في آخر ظهور لها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد