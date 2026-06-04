الأهلي يترقب.. أمير هشام يكشف مفاجأة عن وقف القيد التأديبي للزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام، أن عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك لم يكن لديهم علم بإيقاف الفيفا على النادي بمنعه من ضم لاعبين جدد خلال فترتي انتقال، مشيرًا إلى أن النادي الأبيض بنسبة 99% سيتعرض لتلك العقوبة وهو ما يؤثر عليه حال المشاركة بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر قناة modern mti: الأهلي يترقب ويتابع موقف نادي الزمالك بشأن الحصول على الرخصة المحلية ومن أي مجاملة قد تحدث للزمالك من جانب اتحاد الكرة.

وأضاف: مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا غير مؤكدة حتى الآن، والقرار يجب أن يتم اتخاذه من جانب الكاف قبل القرعة نفسها.

وأوضح أن نادي الزمالك يواجه أزمة كبيرة في تسديد مبالغ مالية كبيرة لإنهاء أزمة الرخصة الإفريقية قد تصل لـ 5 مليون دولار.

وأشار إلى أن ممدوح عباس الرئيس الشرفي ليس لديه رغبة في دفع أي أموال من أجل إنهاء أزمة القيد حتى الآن، معتبرًا أن تلك الأزمة تخص مجلس الإدارة وهو المنوط على حلها.