بشير التابعي يتوقع نتيجة مباراة مصر أمام البرازيل

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن التتويج ببطولة الدوري الممتاز يمثل أولوية أكبر لنادي الزمالك مقارنة ببطولة الكونفدرالية، نظرًا لأهمية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا وما قد يترتب عليها من فرص مستقبلية.

الدوري المصري

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC": "الدوري المصري أهم للزمالك من الكونفدرالية، لأن الفوز بالبطولة المحلية يمنح الفريق فرصة المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، ومن ثم المنافسة على البطولات الكبرى والتواجد في كأس العالم للأندية".

وتحدث نجم الزمالك السابق عن فرص انضمام اللاعبين المحترفين في الدوري المصري إلى منتخب البرازيل، قائلًا: "من الصعب جدًا أن يكون لاعب في منتخب البرازيل يلعب في الدوري المصري، ولذلك أرى أن انضمام بيزيرا لمنتخب البرازيل أمر صعب للغاية".

وعن المواجهة المرتقبة بين مصر والبرازيل، شدد التابعي على أهمية الجانب النفسي في المباراة، قائلًا: "منتخب مصر يجب أن يلعب بثقة ويقدم أداءً جيدًا دون خوف من اسم المنافس أو تاريخه".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أتوقع أن تنتهي مباراة مصر والبرازيل بالتعادل، إذا نجح لاعبو المنتخب المصري في تنفيذ تعليمات الجهاز الفني والحفاظ على تركيزهم طوال اللقاء".