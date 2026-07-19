قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إيراني: الدفاعات الجوية تستحوذ على طائرة تجسس للجيش الأمريكي
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في شبرا الخيمة.. صور
60 دقيقة | ضغط متواصل من إسبانيا وصمود أرجنتيني في نهائي المونديال
ارتفاع جديد لأسعار الذهب محليا.. لماذا صعد المعدن الأصفر رغم هبوطه عالميا؟
عدوان جديد .. جيش الاحتلال يستهدف مزرعة في بريف القنيطرة السورية بالمدفعية
أحمد موسى يهاجم حكم نهائي كأس العالم: فاسد.. والضرب والمصارعة شغالة
مبلغ ضخم.. اتحاد جدة يتقدم بعرض للأهلي لضم إمام عاشور
حريق ضخم على ساحل البحر المتوسط يجبر الفرنسيين على الهروب من منازلهم
عميد علوم الأزهر يدرب الأئمة والوعاظ على استخدام الذكاء الاصطناعي في الدعوة.. صور
من هو البلغاري إيفاييلو بيتيف؟.. المدرب المرشح لقيادة الزمالك
إصابة 9 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية أريزونا الأمريكية
الأهلي يقرر إلغاء وديتي إسبانيول وجيرونا في معسكر إسبانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حاول إنقاذهم فتوفى معهم..وداع فرد أمن من ضحايا بيارة السادات بمسقط رأسه

المتوفي
المتوفي

ودع مركز الباجور اليوم الشاب محمد صبحي فرد الأمن أحد ضحايا بيارة الصرف الصحي بمدينة السادات مساء أمس والذي قد حاول انقاذ العمال إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة. 

وقد تم دفن جثمانه اليوم في مشهد مهيب بين صلاتي العصر والمغرب بمسقط رأسه في الباجور بعد عرض جثمانه على الطب الشرعي في المستشفى التعليمي شبين الكوم، وسط حزن كبير من أسرته ووالدته التي لحقت النظرة الأخيرة عليه بعد عرضه على الطب الشرعي وقبل تجهيزه للكفن. 

وقد أكد الأهالي بأن الشاب محمد صبحي يعمل فرد أمن بكلية الدراسات الإسلامية بمدينة الباجور، وقد بلغ سباكين بأن هناك عطل ضرب أحد البيارات وعلى الفور حاولوا إصلاحها الا انهم سقطوا وحاول إنقاذهم الا أنه تحول إلى ضحية أخرى معهم.

وساد الحزن على محافظة المنوفية بعد خبر وفاة عاملين وإصابة الثالث نتيجة سقوطهم في بيارة صرف صحي بمدينة السادات، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى السادات المركزي في محاولة لإنقاذهم لكن شاء القدر وتوفوا نتيجة تأثرهم. 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بوقوع حادث سقوط عمال بأحد بيارات الصرف بالمدينة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين وفاة اثنين وإصابة الثالث وتم الدفع بعربيات الإسعاف والحماية المدينة وتم استخراجهم 

تم نقلهم لمستشفى السادات المركزي ومنها للمستشفى التعليمي في شبين الكوم للعرض على الطب الشرعي.

المنوفية محافظة المنوفية جنازة بيارة صرف صحي السادات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبارة إسبانيا

بث مباشر مجانًا.. قناة مفتوحة لمشاهدة مبارة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026

سعر الذهب

1700 جنيه | قفزة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. اضغط هنا وسجل بياناتك الآن

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون خطة التنمية الاقتصادية.. تفاصيل

صرف مرتبات يوليو2026

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي زيادة مجموع الشهادة الإعدادية لـ320 درجة من العام المقبل

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد .. سجل بياناتك واعرف درجاتك

رضا عبدالعال

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يمنع رضا عبد العال من الظهور 4 أشهر.. ويفاجئ الجميع بقرار "التأجيل"

ترشيحاتنا

جامعة المنصورة تعزز ريادتها البحثية بحصول 32 مجلة علمية على تقييم المجلس الأعلى للجامعات

جامعة المنصورة تعزز ريادتها البحثية بحصول 32 مجلة علمية على تقييم المجلس الأعلى للجامعات

نشطاء المناخ يرحبون بقرار بنك إنجلترا لحظر سندات الفحم كضمان لإقراض البنوك

نشطاء المناخ يرحبون بقرار بنك إنجلترا لحظر سندات الفحم كضمان لإقراض البنوك

جمعية الصداقة المصرية الروسية تحتفل بمرور 200 عام على تأسيس وزارة الخارجية المصرية

جمعية الصداقة المصرية الروسية تحتفل بمرور 200 عام على تأسيس وزارة الخارجية المصرية

بالصور

استغلي الصيف واستعدى لرمضان.. طريقة تجفيف البرقوق وعمل القراصيا في المنزل

البرقوق والقراصيا
البرقوق والقراصيا
البرقوق والقراصيا

بيتهرب برة مصر.. القوات المسلحة تنشر شهادات مسؤولين يحذرون من ظاهرة "الدهابة"

درع الجنوب
درع الجنوب
درع الجنوب

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026

ياسمينا العبد في ضيافة "بيت مراد" السبت المقبل

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

فيديو

حقيقة قصة عامل الخردة

كسر قلبه وصوره.. القصة الكاملة لجامع الخردة ورسالة زوجته لصاحب الفيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| تكريم بطلي إنقاذ أسرة من سيارة غارقة بالغربية

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| عادت للشرقية من جديد.. إنقاذ ثاني مـ صاب بلدغة ثعبان

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد