لمحدودي ومتوسطي الدخل .. خطوات حجز شقة في سكن لكل المصريين 9

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لطرح وحدات سكنية جديدة «سكن لكل المصريين 9»، الذي يستهدف توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 9

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الطرح الجديد خلال الأيام القادمة، في إطار مبادرة سكن لكل المصريين لتوفير وحدات سكنية لمختلف فئات المجتمع.

خطوات الحجز في مشروعات سكن لكل المصريين

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول للحساب الحالي.

تحميل كراسة الشروط الخاصة بالإعلان والاطلاع عليها بالكامل.

سداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية وفق ما هو محدد بكراسة الشروط.

استيفاء استمارة الحجز والإقرار والتوقيع عليهما.

رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا بصيغة PDF عبر الموقع.

إرسال طلب الحجز إلكترونيًا بعد مراجعة البيانات والتأكد من اكتمال المستندات.



المستندات المطلوبة

صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوج أو الزوجة (إن وجد).

شهادات ميلاد الأبناء (إن وجد).

مستند بالدخل الشهري أو السنوي واي دخل إضافي

لأصحاب المهن الحرة: السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.

إيصال مرافق حديث لمحل السكن.

نظام التمويل



يتم طرح الوحدات بنظام التمويل العقاري بعائد منخفض ولفترات سداد طويلة، وفق الضوابط التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي، بما يتيح تيسير تملك الوحدات للفئات المستحقة.

