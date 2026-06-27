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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بعدد من المدن الجديدة

وحدات سكنية
وحدات سكنية
آية الجارحي

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، معدلات تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمدن بني سويف الجديدة، والمنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، والسادات، وذلك في إطار دفع معدلات التنفيذ وضمان الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة المعتمدة.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أن الوزارة تولي مشروعات الإسكان، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، أولوية قصوى، لما تمثله من أهمية في تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير وحدات سكنية لائقة بمختلف الشرائح.

وأكدت استمرار تكثيف المتابعة الميدانية لدفع معدلات التنفيذ، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، مع سرعة تذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل، بما يضمن تسليم الوحدات بالمواصفات القياسية وفي المواعيد المقررة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السكن الملائم لمختلف شرائح المواطنين.

وتلقت وزيرة الإسكان تقريرًا تضمن نتائج الجولات التفقدية التي أجراها مسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن بمواقع المشروعات، حيث تفقد المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، مشروعات الإسكان والتنمية بمدينة بني سويف الجديدة، بحضور المهندس أحمد عبد الجابر عبداللاه، رئيس جهاز المدينة، وتم خلال الجولة استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات ونسب الإنجاز بكل مشروع، إلى جانب بحث سبل تذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لسكان المدينة.

كما تفقد المهندس عمار مندور الوحدات السكنية بمشروع “سكن لكل المصريين” بمحور متوسطي الدخل، والتي تضم (6) عمارات سكنية كاملة التشطيب، ويجري تسليمها للمستحقين، كما تابع الأعمال الجارية بمشروع محور محدودي الدخل، الذي يضم (84) عمارة بإجمالي (2016) وحدة سكنية، بالإضافة إلى تفقد منطقة الممشى السياحي بالمنطقة الشمالية الشرقية للمدينة، للوقوف على آخر مستجدات تنفيذ المشروع.

وأشار التقرير إلى متابعة مشروع “الإسكان الأخضر” بمدينة السادات، والوقوف على معدلات التنفيذ الفعلية على أرض الواقع، حيث تمت مراجعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية ونسب الإنجاز بالمشروع، بما يضمن الالتزام بالمستهدفات الزمنية وتحقيق أعلى مستويات الجودة في التنفيذ.

كما أشار التقرير إلى جولة المهندس محمد العزوني، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، ومسؤولي الجهاز، لمتابعة تنفيذ (71) عمارة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، إلى جانب مشروعات الإسكان الأخضر، والتي تشمل الأعمال الجارية بالمراحل الخامسة والسادسة والسابعة. وشملت الجولة متابعة أعمال التشطيبات الداخلية والواجهات الخارجية للعمارات السكنية، وأعمال الربط على المرافق المختلفة، فضلًا عن متابعة أعمال الحفر بالمرحلة السابعة، وأعمال تنسيق الموقع العام بالمرحلة السادسة، وذلك للاطمئنان على معدلات الإنجاز وجودة التنفيذ، مع التوجيه بسرعة الانتهاء من أعمال الربط بشبكات المياه والصرف الصحي.

وشمل التقرير أيضًا جولة المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، لمتابعة أعمال تنفيذ المرحلة السابعة من المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، حيث تفقد مواقع العمل بمنطقتي “المستقبل” و“735 فدانًا”، بالمجاورة رقم (36)، وتابع أعمال الحفر والإحلال، وصب القواعد العادية والمسلحة، وتجهيز الأعمدة بعدد من العمارات.

ويُعد مشروع المرحلة السابعة من المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” من أكبر المشروعات السكنية الجاري تنفيذها بمدينة سوهاج الجديدة، إذ يضم (4056) وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحة (90 مترًا مربعًا) للوحدة، موزعة على (169) عمارة سكنية، ويتم تنفيذ المشروع من خلال ثماني شركات مقاولات متخصصة.

الإسكان المجتمعات العمرانية سكن لكل المصريين المشروعات السكنية بني سويف الجديدة المنيا الجديدة سوهاج الجديدة السادات

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