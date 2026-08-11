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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بعد منافسات غير مسبوقة.. اختتام التصفيات الأولية للموسم الثاني من مشروع «دولة التلاوة»

دولة التلاوة
دولة التلاوة
محمد صبري عبد الرحيم

اختتمت فعاليات التصفيات الأولية للموسم الثاني من مشروع «دولة التلاوة»،  اليوم الثلاثاء، بعد سلسلة من المنافسات التي أُجريت على مدار أسابيع في ١٠ محافظات مركزية، بمشاركة ما يزيد عن ٢٥ ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، تمهيدًا للانتقال إلى المراحل التالية من الموسم.

الموسم الثاني من «دولة التلاوة»

وكانت التصفيات الأولية قد انطلقت يوم الأحد الموافق ٥ من يوليو ٢٠٢٦م من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة، بحضور الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، إيذانًا ببدء الموسم الثاني من المشروع، الذي يستهدف اكتشاف المواهب القرآنية الواعدة ورعايتها، وإبراز أصحاب الأصوات المتميزة في التلاوة، والحفاظ على المدرسة المصرية الأصيلة في تلاوة القرآن الكريم.

منافسة قوية بين أصحاب المواهب

أجريت التصفيات في القاهرة، والشرقية، والدقهلية، والغربية، والإسكندرية، والبحيرة، والجيزة، وأسيوط، وقنا، والإسماعيلية، حيث استضافت المساجد الكبرى في هذه المحافظات مراحل التصفيات، وسط إقبال واسع من المتقدمين، ومنافسة قوية بين أصحاب المواهب والأصوات القرآنية المتميزة المتقدمين من تلك المحافظات ومن المحافظات المجاورة.

وشهدت فعاليات التصفيات حضور عدد من المحافظين ونوابهم، والقيادات التنفيذية بالمحافظات، إلى جانب قيادات وزارة الأوقاف ومديرياتها، بما يؤكد ما يحظى به المشروع من اهتمام ودعم يليق بمكانة القرآن الكريم وبالمشروع.

بمشاركة نخبة من القراء ومعتمدي الإذاعة والتليفزيون

وشارك في التحكيم نخبة من القراء ومعتمدي الإذاعة والتليفزيون، الذين تولوا تقييم أداء المتسابقين وفق معايير دقيقة شملت جودة التلاوة، وصحة الأداء، وإتقان أحكام التجويد، وحسن الصوت والأداء، بما يضمن اختيار العناصر الأكثر تميزًا وتأهيلها للمراحل التالية.

كما شهدت المحافظات جهودًا تنظيمية مكثفة من قيادات الوزارة ومديرياتها، والأئمة والواعظات والعاملين، في استقبال المتسابقين وتنظيم أعمال التصفيات ومتابعة سيرها، بما أسهم في خروج هذه المرحلة بصورة مشرفة.

 التصفيات الختامية في الأشهر المقبلة

ومن المقرر استكمال التصفيات المقبلة وصولاً إلى التصفيات الختامية في الأشهر المقبلة؛ علمًا بأن الموسم الأول حمل اسم الله "الودود"، فيما يحمل الموسم الثاني اسم الله "اللطيف". وتأتي هذه المرحلة امتدادًا للنجاح الذي حققه الموسم الأول من مشروع «دولة التلاوة»، واستمرارًا لجهود وزارة الأوقاف في اكتشاف ورعاية المواهب القرآنية، وإحياء مدرسة التلاوة المصرية الأصيلة، وإعداد جيل جديد من القراء القادرين على حمل رسالة القرآن الكريم، بما يليق بمكانة مصر وريادتها في خدمة كتاب الله تعالى.

دولة التلاوة اختتام التصفيات الأولية التصفيات الأولية للموسم الثاني

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