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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قفزة مفاجئة في أسعار الذهب اليوم

الذهب
الذهب
أمل مجدى

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026 استمرارا لسلسلة من الارتفاعات المتتالية الأيام الماضية ، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولاً بالسوق المصري لنحو 6240 جنيه. 

أسعار الذهب اليوم في مصر

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 لنحو 7120 جنيها للبيع، مقابل 7075 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6240جنيها للبيع، مقابل 6200جنيها للشراء، ويعد عيار 21 الأكثر تداولا في السوق.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5340 جنيها للبيع، مقابل 5305 جنيهات للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 لنحو 4155 جنيها للبيع، مقابل 4125 جنيها للشراء.

وزاد  سعر الجنيه الذهب نحو 49840 جنيها للبيع، مقابل 49520 جنيها للشراء.

وسجلت سعر الأونصة الذهبية في السوق المحلية نحو 221455 جنيها للبيع، مقابل 220035 جنيها للشراء، بينما سجلت الأونصة عالميا نحو 4393.87 دولار.

العوامل المؤثرة على سعر الذهب

يؤثر على سعر الذهب عدة عوامل أبرزها..

سعر الدولار الأمريكي: توجد علاقة عكسية بين الذهب والدولار؛ فعندما يرتفع الدولار، ترتفع تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى فيقل الطلب وينخفض السعر، والعكس صحيح.

أسعار الفائدة: رفع البنوك المركزية (مثل الفيدرالي الأمريكي) لأسعار الفائدة يزيد من جاذبية السندات والأوعية الادخارية ويقلص الإقبال على الذهب الذي لا يمنح عائداً دورياً.


التضخم ومعدلات غلاء المعيشة: يُعتبر الذهب الملاذ الآمن والأداة الأبرز للتحوط ضد تآكل القوة الشرائية للعملات، لذا ترتفع أسعاره مع زيادة معدلات التضخم.

التوترات والأزمات السياسية: الحروب، والمشكلات الجيوسياسية، وحالات عدم اليقين الاقتصادي تدفع المستثمرين والدول نحو شراء الذهب لضمان حفظ القيمة.

العرض والطلب محلياً وعالمياً: كميات الذهب المستخرجة من المناجم، وحجم الطلب الفعلي من قطاعات الصناعة والمجوهرات، أو شراء البنوك المركزية للسبا
 

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