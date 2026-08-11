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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي.. «أبو العينين» تشارك في قافلة «إيد واحدة» بالفيوم| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

انطلقت اليوم من محافظة الفيوم أولى قوافل المرحلة الثالثة من مبادرة «إيد واحدة»، التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف جهود الحماية الاجتماعية والتوسع في دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

وتأتي قافلة الفيوم ضمن ثماني قوافل تتجه إلى ثماني محافظات في صعيد مصر، وتشمل القوافل الشاملة والأنشطة التخصصية وحملات طرق الأبواب، إلى جانب مجموعة من التدخلات التنموية والخدمية المتنوعة، بهدف الوصول إلى الأسر المستحقة في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا.

وشاركت مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي، برئاسة النائب محمد أبو العينين، في القافلة بآلاف الكراتين وأطنان من المواد الغذائية والسلع الأساسية، إلى جانب الكراسي الطبية المتحركة للمرضى، والأدوية المتنوعة، والحقائب المدرسية، ولعب الأطفال، وعدد من الاحتياجات الضرورية للأسر المستهدفة.


كما انفردت المؤسسة بتجهيز علب حلوى المولد النبوي الشريف وتوزيعها ضمن القافلة، حرصًا على مشاركة الأسر فرحة هذه المناسبة وإدخال البهجة إلى قلوب الأطفال.


وتابعت السيدة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، عمليات التجهيز والمشاركة في القافلة، مؤكدة حرص المؤسسة على دعم جميع القوافل الثماني والوصول بالخدمات والمساعدات إلى مستحقيها بصورة تحفظ كرامتهم وتلبي احتياجاتهم الحقيقية.


وكان مقر مؤسسة أبو العينين قد تحول خلال الأيام الماضية إلى خلية نحل، حيث واصل مئات المتطوعين العمل ليلًا ونهارًا في سباق مع الزمن لتجهيز الكراتين وترتيب محتوياتها وإعداد الحقائب والأدوية والكراسي المتحركة وحلوى المولد، قبل نقلها إلى محافظة الفيوم.

قوافل المرحلة الثالثة إيد واحدة مبادرة السيسي جهود الحماية الاجتماعية دعم الأسر الأولى بالرعاية مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي مؤسسة أبو العينين

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