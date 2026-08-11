وزير الطيران يلتقي سفير العراق بالقاهرة لبحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات

التقى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، الدكتور قحطان طه خلف، سفير جمهورية العراق لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، بمقر ديوان عام وزارة الطيران المدني، لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطيران المدني، ومناقشة سبل تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء بحث فرص التعاون في مجالات التدريب والدعم الفني وتنمية القدرات، إلى جانب آليات تبادل الزيارات والخبرات، بما يتيح الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى قطاعات الطيران المدني في البلدين، ويدعم تطوير مهارات الكوادر البشرية ورفع كفاءة الأداء.

وأكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، حرص الوزارة على دعم أوجه التعاون مع الجانب العراقي، وتوسيع مجالات التنسيق وتبادل الخبرات، مع إتاحة فرص للتعاون في التدريب والدعم الفني وتنمية القدرات البشرية، بما يخدم المصالح المشتركة في البلدين.

من جانبه، أعرب الدكتور قحطان طه خلف، سفير جمهورية العراق بالقاهرة، عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا تطلع بلاده إلى توسيع آفاق التعاون مع جمهورية مصر العربية في مجالات الطيران المدني، والاستفادة من الإمكانات الفنية وبرامج التدريب المتطورة، بما يعزز تبادل الخبرات ويفتح مجالات جديدة للتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.