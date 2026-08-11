رحلة لقمة العيش تنتهي بفاجعة .. ماذا حدث على طريق الدواويس؟

تحولت رحلة عمال على طريق الدواويس بمحافظة الإسماعيلية إلى مأساة إنسانية مؤلمة، بعدما وقع حادث تصادم مروع بين سيارتين كانتا تقلان عددًا من العمال، ما أسفر، وفق أحدث حصيلة متداولة، عن وفاة 17 شخصًا وإصابة 32 آخرين، وسط حالة من الاستنفار الأمني والطبي في موقع الحادث.

وأثار الحادث صدمة واسعة بسبب صغر أعمار عدد من الضحايا، إذ أشارت البيانات الأولية إلى وجود 8 أطفال بين المتوفين، أكبرهم لم يتجاوز 14 عامًا.

كيف وقع حادث الإسماعيلية؟

وقع التصادم بمنطقة الدواويس التابعة لمركز القصاصين في الإسماعيلية، بالقرب من محطة كهرباء الشباب، حيث اصطدمت مركبتان كانتا تقلان عمالًا أثناء عودتهم من العمل.

وبحسب المعلومات الأولية عن الحادث، فإن انفجار إطار إحدى المركبات وسرعة السير قد يكونان من بين العوامل التي سبقت التصادم، إلا أن هذه الرواية تظل قيد التحقق، بينما بدأت الجهات المختصة فحص ملابسات الحادث للوقوف على السبب الدقيق والمسؤوليات القانونية.

استنفار طبي والدفع بسيارات الإسعاف

فور تلقي البلاغ، تحركت الأجهزة الأمنية وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث، فيما دفعت هيئة الإسعاف المصرية بنحو 30 سيارة للتعامل مع المصابين ونقل جثامين الضحايا إلى المستشفيات.

ونُقل المصابون إلى مستشفى القصاصين المركزي، بالتزامن مع رفع درجة الاستعداد داخل المنشآت الصحية بالمحافظة، ومتابعة الحالات الطبية بشكل مستمر من وزارة الصحة.

كما وصل محافظ الإسماعيلية إلى مستشفى القصاصين للاطمئنان على المصابين ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة لهم، بينما توافد ذوو الضحايا والمصابين على المستشفيات وسط حالة من الحزن والصدمة.

حصيلة مرشحة للتغير

كانت الحصيلة الأولية عند بداية التعامل مع الحادث تشير إلى وفاة 15 شخصًا وإصابة 32 آخرين، قبل أن ترتفع أعداد الوفيات لاحقًا إلى 17 حالة، نتيجة وفاة مصابين متأثرين بإصاباتهما.

وتواصل الجهات المختصة حصر أسماء الضحايا والمصابين، خاصة مع وجود حالات مجهولة الهوية في الكشوف الأولية، وهو ما يجعل البيانات المتداولة قابلة للتحديث لحين انتهاء الإجراءات الرسمية.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت متابعتها للحادث بينما جاءت قائمة اسماء ضحايا الحادث الأولية لتشمل 15 اسما بينهم أطفال وهم.

آدم محمد السيد، 12 سنة، وشخص مجهول الهوية، رضا صالح، 30 سنة، حماده هاني السيد، 18 سنة، رضا أحمد إبراهيم، وشيماء عزازي طارق، 10 سنوات، حسني محمد السيد، 12 سنة، آيات مصطفى،10 سنة، وشخص مجهول الهوية، ومحمد وليد، والسيد محمد السيد، 12 سنة، وشروق محمد عزازي، 14 سنة، ومحمود علي السيد، 35 سنة، وشخص مجهول الهوية، سعيد محمد سعيد، 19 سنة، وأحمد محمد سعيد.

تحرك حكومي لدعم أسر الضحايا

وفي أعقاب الحادث، بدأت الجهات الحكومية التحرك لمساندة أسر الضحايا والمصابين، حيث تابعت وزارتا التضامن الاجتماعي والعمل تداعيات الواقعة، مع توجيهات بصرف مساعدات عاجلة لأسر المتوفين والمصابين، إلى جانب متابعة أوضاعهم الاجتماعية والإنسانية.

وأكد وزير العمل حسن رداد، أنه يتابع تطورات الحادث وأوضاع المصابين لحظة بلحظة، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة بالوزارة ومديرية العمل بالإسماعيلية، موجّهًا بسرعة جمع واستكمال كافة البيانات والمعلومات الرسمية بالتنسيق مع الجهات المعنية، للوقوف على ملابسات الحادث وحصر أعداد الضحايا والمصابين، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم أوجه الدعم والحماية والمساندة لأسر المتوفين والعمال المصابين، وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة.