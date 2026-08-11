باكستان: واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق.. وآمال التهدئة تنعش أسواق النفط

قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف إن المؤشرات خلال الأيام الأخيرة تشير إلى اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى صيغة اتفاق، في تطور يأتي وسط استمرار التوترات بين البلدين بشأن الحرب ومضيق هرمز والملف النووي الإيراني.

وأوضح آصف، في تصريحات لوكالة «بلومبرج»، أن التطورات التي شهدها المسار الدبلوماسي خلال اليومين أو الثلاثة أيام الماضية توحي بأن الطرفين يتجهان مجددًا نحو إبرام «نوع من الاتفاق»، بعد فترة من التعثر في المفاوضات. وقال إن الأمور تبدو وكأنها تتحرك باتجاه اتفاق سلام أو صفقة يمكن أن تفتح الباب أمام خفض مستوى التصعيد.

وتزامنت تصريحات المسؤول الباكستاني مع تحركات دبلوماسية لبلاده، إذ أفادت تقارير بوصول وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران لإجراء محادثات، في إطار جهود إسلام آباد لدعم المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران. وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه أطراف إقليمية إلى احتواء تداعيات الأزمة وتأمين حركة الملاحة والطاقة في المنطقة.

وانعكست مؤشرات التهدئة على أسواق النفط، التي تراقب عن كثب أي تقدم يمكن أن يؤدي إلى تخفيف القيود على حركة السفن وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الشحن بصورة طبيعية. وأظهرت تعاملات الثلاثاء تراجعًا محدودًا في أسعار النفط، بعدما ارتفعت الأسعار في وقت سابق بفعل المخاوف المرتبطة بالمضيق والتوترات الإقليمية. وسجل خام برنت نحو 87.22 دولار للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط نحو 81.77 دولار، وفق أحدث بيانات السوق المتاحة.

ورغم التفاؤل الباكستاني، لا تزال هناك ملفات خلافية عديدة بين واشنطن وطهران، ما يجعل الحديث عن اتفاق نهائي سابقًا لأوانه. كما أن مستقبل مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، يبقى عنصرًا رئيسيًا في أي تفاهم محتمل بين الجانبين.