أمريكا شريك في الجرائم.. إيران تدين الاعتداءات الوحشية لإسرائيل على لبنان

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إدانة بلاده الشديدة للاعتداءات الوحشية التي شنتها "إسرائيل" خلال الأيام الماضية على جنوب لبنان.

كما أكد بقائي أن صمت المؤسسات الدولية ولا سيما مجلس الأمن الدولي وعدم اكتراثه هما السببان في ازدياد غطرسة “إسرائيل” واستمرار عدوانها.

واعتبر واشنطن بدعمها الشامل لـ"تل أبيب" تعتبر شريكاً متواطئاً في جميع جرائم "إسرائيل" في لبنان وفلسطين المحتلة والمنطقة بأسرها.



ضد عدوان الكيان الإسرائيلي

وشدد على أنهم يشيدون بالمقاومة الباسلة والصمود الذي أبداه الشعب اللبناني في وجه عدوان واحتلال الكيان الإسرائيلي، مؤكدًا على تضامن إيران الكامل مع لبنان في الدفاع عن سيادته وكرامته واستقلاله ضد عدوان الكيان الإسرائيلي.