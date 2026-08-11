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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يتراجع من أعلى مستوى في شهرين مع ترقب بيانات التضخم

الذهب يتراجع من أعلى مستوى في شهرين مع ترقب بيانات التضخم
الذهب يتراجع من أعلى مستوى في شهرين مع ترقب بيانات التضخم
أ ش أ

 تراجعت أسعار الذهب اليوم / الثلاثاء / بعدما سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين، بينما ركز المستثمرون على بيانات التضخم المرتقبة بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4,374.82 دولار للأوقية، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ 5 يونيو عند 4,434.84 دولار، وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% إلى 4,435.00 دولار.

ومن بين المعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.7% إلى 64.64 دولار، وانخفض البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1,745.68 دولار، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.8% إلى 1,372.44 دولار.

وقال أحمد عسيري استراتيجي الأبحاث لدى بيبرستون، إن صعود الذهب في التعاملات المبكرة إلى ما يتجاوز 4,400 دولار يبدو مدفوعًا بشكل أساسي بتجدد تدفقات الاستثمار إلى المعدن، إلى جانب تحول ملحوظ في معنويات سوق الذهب.

وأضاف: "إذا استمر هذا التغير في المعنويات في جذب المزيد من التدفقات، فقد يظل عاملًا مهمًا في تحديد قدرة الذهب على الاستقرار حول مستوى 4,400 دولار، وربما مواصلة التعافي نحو مستويات أعلى".

ومن المرجح أن تؤثر بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدورها غدا الأربعاء، وبيانات أسعار المنتجين المقرر إعلانها بعد غد الخميس، في توقعات السياسة النقدية، بعدما دفعت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة في يوليو الأسبوع الماضي الأسواق إلى تقليص رهاناتها على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وأبقى مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في يوليو، مع معارضة 3 مسؤولين للقرار وتفضيلهم رفع أسعار الفائدة.

وعادة ما تدعم أسعار الفائدة المنخفضة الذهب، نظرًا لأن المعدن لا يدر عائدًا من الفائدة.

وقال فؤاد رزاق زاده محلل الأسواق لدى فوركس دوت كوم، في مذكرة، "إذا واصلت البيانات الإشارة إلى تباطؤ الاقتصاد دون عودة ملحوظة للتضخم، فقد تقلص الأسواق توقعاتها بشأن تشديد السياسة النقدية بصورة أكبر، ومن المرجح أن يجعل ذلك الدولار عرضة للضعف، ويوفر خلفية داعمة أخرى للذهب".

وعلى صعيد التطورات الجيوسياسية، رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شروط إيران للتوصل إلى اتفاق سلام بمطالب خاصة به، من بينها أن تدفع إيران تعويضات عن الأشخاص الذين قُتلوا في الحروب والهجمات والاحتجاجات، في تصعيد للتصريحات من المرجح أن يزيد تعقيد الجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

تراجعت أسعار الذهب بيانات التضخم المرتقبة مسار أسعار الفائدة الأمريكية

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