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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الزراعة يفتح باب الشراكة مع تركيا.. فرص استثمارية جديدة في الزراعة والدواجن

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

 التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفداً موسعاً يضم عدداً من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك ، في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون الاقتصادي والتوسع في الاستثمارات المشتركة، وتقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وتمكين القطاع الخاص، وفي إطار الزيارة التي يقوم بها وفد تركي رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الزراعة والغابات التركي إلى مصر.

حضر اللقاء رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ورؤساء الشعب التخصصية، ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، للوقوف على سبل التعاون الشامل وبحث فرص الشراكة الواعدة بين الجانبين.

وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع حرص الدولة المصرية على تهيئة المناخ الاستثماري وتذليل كافة العقبات أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي والإنتاج الداجني في مصر يمتلكان مقومات تنافسية وفرصاً استثمارية واعدة تدعم خطط التنمية المستدامة وتعزز الأمن الغذائي.

وتناول اللقاء آليات دعم الشراكة بين القطاع الخاص المصري والتركي، وتعزيز التبادل التجاري في مجال الحاصلات الزراعية، فضلاً عن نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير سلاسل الإمداد والإنتاج الداجني والحيواني.

وشهد الاجتماع مناقشة إمكانية اعتماد دولة تركيا، كمركز إقليمي محوري لتصدير الدواجن المصرية ومنتجاتها إلى الدول المجاورة والقريبة منها، وذلك للاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز وسلاسل التوريد الممتدة، بما يسهم في فتح أوفاق جديدة للشركات المصرية، وزيادة صادرات القطاع الداجني، وتعظيم القيمة المضافة للإنتاج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية.

واتفق الجانبان على تنظيم زيارة ميدانية مرتقبة لعدد من رجال الأعمال والمستثمرين من دولة تركيا، تتضمن جولات تفقدية لمزارع الدواجن والمجازر الحديثة، إلى جانب المشروعات الزراعية الكبرى ومزارع الإنتاج النباتي في مصر، للاطلاع على حجم التطور التكنولوجي والفرص الاستثمارية المتاحة على أرض الواقع.

الزراعة وزير الزراعة القطاع الزراعي القطاع الزراعي والداجني

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