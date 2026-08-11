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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يفتتح تحضيراته للموسم الجديد بمواجهة البلاستيك

الزمالك
الزمالك
إسراء أشرف

يخوض الزمالك مواجهة ودية أمام البلاستيك، في السادسة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب نادي النادي بالعاصمة الجديدة، ضمن برنامج الفريق الإعدادي للموسم الكروي الجديد.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من اللقاء، من خلال منح الفرصة لمختلف اللاعبين والوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويواصل الفريق استعداداته بخوض وديتين أخريين خلال الأيام المقبلة، حيث يلتقي مع أورانج في السادسة مساء الخميس 13 أغسطس على الملعب ذاته، قبل أن يختتم تجاربه التحضيرية بمواجهة مودرن سبورت يوم الأحد 16 أغسطس على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي.

ويفتتح الزمالك مشواره في بطولة الدوري الممتاز بمواجهة الاتحاد السكندري يوم الجمعة 21 أغسطس، على استاد القاهرة الدولي.

الزمالك نادي الزمالك البلاستيك الدوري المصري الدوري ودية الزمالك

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