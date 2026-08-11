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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط تقليل الاغتراب 2026 بعد نتيجة المرحلة الأولى.. موعد التقديم وشروط التحويل بين الكليات

رابط تقليل الاغتراب 2026 بعد نتيجة المرحلة الاولى
رابط تقليل الاغتراب 2026 بعد نتيجة المرحلة الاولى
محمد غالي

مع بدء الاستعدادات لمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة 2026، تتزايد عمليات البحث عن شروط وقواعد التحويل بين الكليات، خاصة من جانب الطلاب المرشحين للكليات في تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، لمعرفة فرص التحويل إلى كليات تقع داخل نطاقهم الجغرافي وفقا للضوابط التي حددتها وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

رابط تقليل الاغتراب 2026 بعد نتيجة المرحلة الاولى.. موعد التقديم وشروط التحويل بين الكليات

  رابط تقليل الاغتراب 2026

يستطيع الطلاب الراغبون في تقديم طلب تقليل الاغتراب 2026 التقديم إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الرسمي، وذلك فور إعلان وزارة التعليم العالي فتح باب التسجيل رسميا، على أن تتم جميع إجراءات التحويل إلكترونيا وفقا للضوابط المحددة.

  من المستفيدون من تقليل الاغتراب 2026

وأوضح الدكتور أحمد الجيوشي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على أعمال التنسيق، أن مرحلة تقليل الاغتراب تستهدف الطلاب المرشحين للكليات والمعاهد من خلال تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، لطلاب الثانوية العامة بالشعبتين العلمية والأدبية.

وتأتي هذه المرحلة بهدف تقليل الاغتراب الجغرافي، وإتاحة الفرصة أمام الطالب للالتحاق بكلية تقع داخل نطاقه الجغرافي الأول أ، وليس بهدف إعادة توزيع الطلاب أو فتح باب جديد لتغيير الرغبات.

ويتم قبول التحويلات في حدود النسبة التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، مع ضرورة استيفاء جميع الشروط والقواعد المنظمة للقبول بالكلية المطلوب التحويل إليها.

  موعد فتح باب تقليل الاغتراب 2026

من المقرر فتح باب تسجيل طلبات تقليل الاغتراب 2026 بعد إعلان نتائج تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، وفقا للجدول الزمني الذي تعلنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويتم تقديم الطلبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، على أن يلتزم الطالب بالقواعد والضوابط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات بشأن التحويل بين الكليات والمعاهد.

رابط تقليل الاغتراب 2026 بعد نتيجة المرحلة الاولى.. موعد التقديم وشروط التحويل بين الكليات

  خطوات التسجيل في تقليل الاغتراب 2026

يمكن للطالب تسجيل طلب تقليل الاغتراب إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية.

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة.

تسجيل رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

اختيار نوع التحويل سواء كان إلى كلية مناظرة أو كلية غير مناظرة.

تحديد الكلية التي يرغب الطالب في التحويل إليها وفقا للقواعد المعلنة.

مراجعة البيانات والتأكد من صحتها ثم تسجيل الطلب.

طباعة استمارة التسجيل والاحتفاظ بها لحين إعلان نتيجة تقليل الاغتراب رسميا.

  التحويل إلى كلية مناظرة 2026

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في التنسيق إلى كلية تقع خارج منطقته الجغرافية الأولى أ بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة داخل نطاقه الجغرافي الأول.

وفي هذه الحالة لا يشترط التزام الطالب بالحد الأدنى الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، وفقا لقواعد تقليل الاغتراب المعلنة.

  التحويل إلى كلية غير مناظرة 2026

يستطيع الطالب المرشح إلى كلية سواء داخل أو خارج منطقته الجغرافية الأولى أ التقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة داخل نطاقه الجغرافي الأول، بشرط حصوله على الحد الأدنى للدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، سواء بنظام الانتظام أو الانتساب، إلى جانب استيفاء باقي شروط القبول.

ويشمل ذلك اجتياز اختبارات القدرات في الكليات التي تشترط ذلك، إلى جانب أي شروط إضافية تحددها الكلية أو القطاع المختص.

رابط تقليل الاغتراب 2026 بعد نتيجة المرحلة الاولى.. موعد التقديم وشروط التحويل بين الكليات

  شروط قبول تقليل الاغتراب 2026

تتضمن أبرز شروط قبول طلب تقليل الاغتراب ضرورة التزام الطالب بالتحويل إلى كلية تقع داخل نطاق المنطقة الجغرافية الأولى أ، مع استيفاء شروط القبول الخاصة بالكلية المطلوب التحويل إليها.

وفي حالة التحويل غير المناظر، يجب أن يكون مجموع الطالب مستوفيا للحد الأدنى الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، مع اجتياز اختبارات القدرات أو أي اختبارات أخرى تشترطها الكلية.

أما التحويل إلى كلية مناظرة فيتم وفقا لقواعد تقليل الاغتراب وفي حدود النسبة المقررة، والتي تبلغ 10% من الطاقة الاستيعابية للكلية، مع الالتزام بالقواعد المنظمة للتحويل.

وتتم المفاضلة بين الطلاب وفقا لمجموع درجاتهم في الثانوية العامة، وذلك في حدود الأعداد المقررة للتحويلات.

ويؤكد نظام تقليل الاغتراب أن التحويل لا يعني إعادة فتح باب التنسيق أو تغيير الترشيح بشكل كامل، وإنما يستهدف بصورة أساسية تقليل المسافة بين محل إقامة الطالب والكلية المرشح لها، مع الالتزام بالقواعد التي تحددها وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

رابط تقليل الاغتراب 2026 بعد نتيجة المرحلة الاولى رابط تقليل الاغتراب 2026 رابط تقليل الاغتراب

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