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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
كريم عاطف

شهد سوق السيارات المصري، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بعد موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم، فيما ثبَّت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏تداعيات الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

ويبحث المشترون عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين والكهربائية، تجنبا من دفع المزيد من الأموال، بعد وصول بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه زيادة سعرية.

وخلال السطور التالية سنتعرف على ‏أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر.

1- جيلي جالاكسي EX2

تعتمد السيارة على منظومة دفع كهربائية توفر تسارعًا من الثبات إلى 50 كم/س خلال 4.6 ثانية، فيما تبلغ سرعتها القصوى 130 كم/س، كما تأتي بنظام دفع خلفي ونصف قطر دوران يبلغ 4.95 متر، ما يمنحها سهولة في المناورة داخل المدن.

أما عن سعر السيارة الرسمي داخل السوق المصري، فياتي كالتالي: 

- الفئة الأولي بسعر ‏749.900 جنيه ‏

- الفئة الثانية بسعر ‏849.900 جنيه

2- دونج فينج بوكس

وتعتمد السيارة على محرك كهربائي بقوة 95 حصانًا وعزم دوران 160 نيوتن متر، كما تدعم تقنيات الشحن السريع.

أما عن سعر السيارة الرسمي داخل السوق المصري، فياتي كالتالي: ‏

‏- الفئة الأولي بسعر ‏770.000 جنيه ‏                  

‏- الفئة الثانية بسعر ‏870.000 جنيه

3- أرك فوكس T1       

وتعتمد السيارة على محرك كهربائي بقوة 95 حصانًا وعزم دوران 176 نيوتن متر، مع بطارية ليثيوم سعتها 42.2 كيلوواط/ساعة توفر مدى قيادة يصل إلى 425 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، بالإضافة إلى دعم الشحن السريع.

أما عن سعر السيارة الرسمي داخل السوق المصري، فياتي كالتالي: ‏

‏- الفئة الأولي بسعر ‏924.900 جنيه ‏ ‏                             

‏- الفئة الثانية بسعر ‏‏994.900 جنيه

- الفئة الثالثة بسعر ‏1.069.900 جنيه

4- بي واي دي دولفين سيرف   

 

وتعتمد على محرك كهربائي بقوة 74 حصانًا وعزم دوران 135 نيوتن متر، فيما يبلغ مدى القيادة نحو 300 كيلومتر بالشحنة الواحدة، مع دعم الشحن المتردد AC بقدرة 7 كيلوواط، والشحن السريع DC حتى 85 كيلوواط.

أما عن سعر السيارة الرسمي داخل السوق المصري، فتاتي بفئة سعرية واحدة بسعر 949.900 ‏جنيه.‏

5- شيفروليه سبارك EV

وزودت السيارة بمحرك كهربائي يولد 100 حصان وعزم دوران 180 نيوتن متر، مع بطارية سعة 42 كيلوواط/ساعة توفر مدى قيادة يصل إلى 360 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، كما يمكن شحن البطارية من 30% إلى 80% خلال 35 دقيقة باستخدام الشحن السريع.

أما عن سعر السيارة الرسمي داخل السوق المصري، فتاتي بفئة سعرية واحدة ‏بسعر 999.000 ‏جنيه.‏

سوق السيارات المصري السيارات الاقتصادية سيارات كهربائية سيارات كهربائية مستوردة جيلي جالاكسي EX2 دونج فينج بوكس أرك فوكس T1 بي واي دي دولفين سيرف شيفروليه سبارك EV

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