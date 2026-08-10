جيب جراند شيروكى 2027 تظهر لأول مرة

كشفت شركة جيب عن طرازها الجديد جيب جراند شيروكى موديل 2027، وتنتمي جراند شيروكى لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

جيب جراند شيروكى موديل 2027

وتم دمج محرك جيب جراند شيروكى موديل 2027 الجبار مع منصة WL الحديثة، وتم تعزيز الهيكل ونظام التعليق والمكابح لتتحمل القوة الإضافية، وخضع نظام التبريد لتطوير شامل لضمان الأداء المستمر حتى في الظروف القاسية.

جيب جراند شيروكى موديل 2027

تنافس سيارة جيب جراند شيروكى موديل 2027 الكثير من الإصدارات من ضمنها، مرسيدس AMG GLE 63، وبي إم دبليو X5 M ، وبورشه كايين توربو GT .

محرك جيب جراند شيروكى موديل 2027

جيب جراند شيروكى موديل 2027

تحصل سيارة جيب جراند شيروكى موديل 2027 علي قوتها من محرك هيمي 8 سلندر سعة 6200 سي سي سوبر تشارج، وبها قوة 777 حصان، وعزم دوران 680 نيوتن/متر، وتتسارع جراند شيروكي من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.8 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جيب جراند شيروكى موديل 2027

جيب جراند شيروكى موديل 2027

تباع سيارة جيب جراند شيروكى موديل 2027 في سوق السيارات السعودي بسعر 337 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة جيب في صناعة السيارات

قدمت جيب النموذج الأولي "كواد" للجيش الأمريكي في 75 يوماً فقط، وبعدها تم إنتاج مركبة "ويليز إم بي" و"فورد جي بي دبليو" لدعم المجهود الحربي، و في عام 1945 تم إطلاق أول طراز مدني (CJ-1 ثم CJ-2A) من مصانع توليدو في أوهايو.

جيب جراند شيروكى موديل 2027

وفي عام 1950 تم تسجيل اسم "جيب" رسمياً كعلامة تجارية، وبعدها تم بيع الشركة إلى "هنري كايزر" لتصبح "ويليز موتورز"، وأستحوذت شركة "كرايسلر" على "أمريكان موتورز"، وتم إطلاق جيب رانجلر (YJ) الشهيره .

جيب جراند شيروكى موديل 2027

وتم إطلاق طراز "جراند شيروكي" الذي أعاد تعريف السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة (SUV)، وبعدها انضمت جيب لعدة مجموعات عالمية كبرى وصولاً إلى مجموعة Stellantis، مع توسيع خط الإنتاج ليشمل طرازات أصغر مثل "رينيجيد" وإطلاق نسخ هجينة وكهربائية .