شاهد| نيسان اكس تريل المحدثة 2026

كشفت شركة نيسان عن طرازات الجديد نيسان اكس تريل المحدثة موديل 2026، وتنتمي اكس تريل لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتعمل بتقنية e-Power الهجينة التي تجمع بين محرك بنزين صغير ومحركات كهربائية لتوفير قيادة سلسة.

نيسان اكس تريل المحدثة موديل 2026

مواصفات نيسان اكس تريل المحدثة موديل 2026

زودت سيارة نيسان اكس تريل المحدثة موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي بارز، وبها مصابيح خلفية LED على شكل بوميرانج، وبها خطوط حادة تمنح السيارة مظهر أكثر فخامة، وبها عجلات جديدة بتصميم قوي، وبها خيارات ألوان متعددة بينها الأزرق سوكومو والكثبان الساحلية، وبها سقف أسود لإضفاء طابع رياضي.

نيسان اكس تريل المحدثة موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة نيسان اكس تريل المحدثة موديل 2026، مقاعد بخيارات جلدية بتدفئة أمامية وخلفية، وبها شاشة معلومات وترفيه مقاس 12.3 بوصة تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، وبها لوحة عدادات رقمية واضحة مع إمكانية تخصيص العرض، وبها مقاعد بخمسة أو سبعة خيارات، وبها مساحة جيدة للأرجل والرأس، وصندوق خلفي بسعة تصل إلى 585 لتر .

محرك نيسان اكس تريل المحدثة موديل 2026

نيسان اكس تريل المحدثة موديل 2026

تستمد سيارة نيسان اكس تريل المحدثة موديل 2026 قوتها من تقنية e-Power الفريدة، ويعمل محرك البنزين كمولد لشحن البطارية التي تغذي المحركات الكهربائية.

نيسان اكس تريل المحدثة موديل 2026

ويوجد بـ سيارة نيسان اكس تريل المحدثة موديل 2026 محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 210 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8 ثواني، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة نيسان في صناعة السيارات

نيسان اكس تريل المحدثة موديل 2026

تأسست شركة نيسان موتورز رسمياً في اليابان يوم 26 عام 1933 على يد رجل الأعمال يوشيسوكي أيكاوا، وتعود جذورها الحقيقية إلى عام 1911 مع تأسيس شركة "كوايشينشا" التي أنتجت السيارة الشهيرة "DAT"، لتتطور عبر العقود وتصبح واحدة من أكبر وأبرز مصنعي السيارات في العالم والشرق الأوسط .