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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات أوتوماتيك 2027 في السوق المصري

سيارات أوتوماتيك 2027 جديدة
سيارات أوتوماتيك 2027 جديدة
إبراهيم القادري

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: هيونداي إلنترا AD، وشيرى اريزو 6 جي تي، وجاك J7، وسكودا سوبيرب، وجي أي سي امباو .

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027

تحصل سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وبها قوة 127 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 155 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 تباع بسعر مليون و 20 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 تباع بسعر مليون و 120 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 تباع بسعر مليون و 135 ألف جنيه.

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 تباع بسعر مليون و 235 ألف جنيه.

جي أي سي امباو موديل 2027

تستمد سيارة جي أي سي امباو موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 170 حصان، وخزان وقود سعة 47 لتر، وعزم دوران 270 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جي أي سي امباو موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة جي أي سي امباو موديل 2027 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 75 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جي أي سي امباو موديل 2027 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 189 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة جي أي سي امباو موديل 2027 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 295 ألف جنيه .

سكودا سوبيرب موديل 2026

عزم دوران سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 يصل إلي 250 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وقوة 150 حصان، وبها خزان وقود سعة 66 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سكودا سوبيرب موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر 2 مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر 2 مليون و 600 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر 3 مليون جنيه .

شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027

قوة سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027 تصل إلي 145 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وخزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027 تباع في سوق السيارات بسعر 995 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 60 ألف جنيه .

جاك J7 موديل 2026

خزان وقود سيارة جاك J7 موديل 2027 يصل إلي 55 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وقوة 150 حصان، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

جاك J7 موديل 2026

تباع سيارة جاك J7 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 39 ألف جنيه .

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