مقارنة بين أوبل فرونتيرا أم نيسان قشقاي 2027

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: اوبل فرونتيرا ونيسان قشقاي موديل 2027، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ نيسان قشقاي موديل 2027

نيسان قشقاي موديل 2027

زودت سيارة نيسان قشقاي موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية جانبية، وبها حساسات للركن، وبها ESP .

محرك نيسان قشقاي موديل 2027

نيسان قشقاي موديل 2027

قوة سيارة نيسان قشقاي موديل 2027 تصل إلي 148 حصان، وبها محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.96 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر نيسان قشقاي موديل 2027

نيسان قشقاي موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة نيسان قشقاي موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 574 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان قشقاي موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 640 ألف جنيه .

الفئة الأولي من سيارة نيسان قشقاي موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 674 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ اوبل فرونتيرا موديل 2027

اوبل فرونتيرا موديل 2027

تمتلك سيارة اوبل فرونتيرا موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك اوبل فرونتيرا موديل 2027

اوبل فرونتيرا موديل 2027

سعة خزان وقود سيارة اوبل فرونتيرا موديل 2027 يصل إلي 44 لتر، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وقوة 130 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 190 كم/ساعة، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اوبل فرونتيرا موديل 2027

اوبل فرونتيرا موديل 2027

تباع سيارة اوبل فرونتيرا موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 190 ألف جنيه .