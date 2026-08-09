تختار ايه؟ .. اكسييد LX أم ساوايست اس 07 موديل 2027.. مواصفات وأسعار

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: اكسييد LX و ساوايست اس 07 موديل 2027 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد ساوايست اس 07 موديل 2027

ساوايست اس 07 موديل 2027

تأتى سيارة ساوايست اس 07 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4724 مم، وعرض 1900 مم، وارتفاع 1720 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2720 مم .

محرك ساوايست اس 07 موديل 2027

ساوايست اس 07 موديل 2027

تستمد سيارة ساوايست اس 07 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 156 حصان، وبها خزان وقود سعة 57 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر ساوايست اس 07 موديل 2027

ساوايست اس 07 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة ساوايست اس 07 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 390 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ساوايست اس 07 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 530 ألف جنيه .

أبعاد اكسييد LX موديل 2027

اكسييد LX موديل 2027

تتوافر سيارة اكسييد LX موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4533 مم، وعرض 1848 مم، وارتفاع 1699 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2670 مم .

محرك اكسييد LX موديل 2027

اكسييد LX موديل 2027

تحصل سيارة اكسييد LX موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 184 حصان، وخزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 290 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اكسييد LX موديل 2027

اكسييد LX موديل 2027

تباع سيارة اكسييد LX موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 440 ألف جنيه .