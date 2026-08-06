الفرق بين .. سيتروين C5 اير كروس و نيسان قشقاي 2027

ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: سيتروين C5 اير كروس و نيسان قشقاي موديل 2027، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ نيسان قشقاي موديل 2027

نيسان قشقاي موديل 2027

تمتلك سيارة نيسان قشقاي موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية جانبية، وبها ESP .

محرك نيسان قشقاي موديل 2027

نيسان قشقاي موديل 2027

تستمد سيارة نيسان قشقاي موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وتنتج قوة 148 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 206 كم/ساعة، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 8.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر نيسان قشقاي موديل 2027

نيسان قشقاي موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة نيسان قشقاي موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 674 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان قشقاي موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 749 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان قشقاي موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 784 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ سيتروين C5 اير كروس موديل 2027

سيتروين C5 اير كروس موديل 2027

تحتوي سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2027 علي العديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك سيتروين C5 اير كروس موديل 2027

سيتروين C5 اير كروس موديل 2027

تحصل سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وبها قوة 201 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 201 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر سيتروين C5 اير كروس موديل 2027

سيتروين C5 اير كروس موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 695 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 935 ألف جنيه .