مقارنة بين بي ام دبليو 118 وسيات ابيزا 2027

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافرت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بي ام دبليو 118 و سيات ابيزا موديل 2027 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الهاتشباك .

وسائل الأمان بـ بي ام دبليو 118 موديل 2027

بي ام دبليو 118 موديل 2027

تمتلك سيارة بي ام دبليو 118 موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك بي ام دبليو 118 موديل 2027

بي ام دبليو 118 موديل 2027

تحصل سيارة بي ام دبليو 118 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 156 حصان، وبها خزان وقود سعه 49 لتر، وبها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر بي ام دبليو 118 موديل 2027

بي ام دبليو 118 موديل 2027

تباع سيارة بي ام دبليو 118 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 550 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ سيات ابيزا موديل 2027

سيات ابيزا موديل 2027

تحتوي سيارة سيات ابيزا موديل 2027 علي العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك سيات ابيزا موديل 2027

سيات ابيزا موديل 2027

تستمد سيارة سيات ابيزا موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 110 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 190 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، وعزم دوران 155 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 10.8 ثانية .

سعر سيات ابيزا موديل 2027

سيات ابيزا موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة سيات ابيزا موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 149 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيات ابيزا موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 368 ألف جنيه .