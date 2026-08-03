الخارجية الإيرانية: طهران في حالة حرب

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الإيرانية، قالت إننا لا نجري حاليا محادثات مع الولايات المتحدة، وأن محادثاتنا الجارية مع سلطنة عمان تتعلق بمضيق هرمز.

وأضافت الخارجية الإيرانية، أننا نعمل مع سلطنة عمان على مسار آمن مؤقت عبر مضيق هرمز، وأن اتفاق المسار مع عمان لا يكفي لإعادة فتح هرمز ما دام العدوان الأمريكي مستمرا.

وأوضحت أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لا يكفي لإعادة فتح مضيق هرمز، وبشأن مضيق هرمز سيظل الوضع على حاله ما دام العدوان الأمريكي مستمرا.

وأشارت إلى أن هناك مفاوضاتنا حاليا مع سلطنة عمان تتركز حول توفير الملاحة الآمنة بمضيق هرمز، وطهران في حالة حرب.

وتابعت أن الصين تسعى لمنع التصعيد في المنطقة ولا نعتبرها وسيطا جديدا بالمفاوضات، وبشأن المفاوضات لا خطة لاستقبال أي وفد ولن نرسل مفاوضين إلى أي جهة.



