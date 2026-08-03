وصول جثمان شاب إلى مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي بعد نقله من مركز لعلاج الإدمان.. والنيابة تحقق

استقبل قسم الطوارئ بمجمع الإسماعيلية الطبي، جثمان شاب يبلغ من العمر 25 عامًا، وذلك بعد نقله من أحد المراكز الخاصة لعلاج الإدمان بمدينة الإسماعيلية، والذي تشير المعلومات الأولية إلى أنه غير مرخص.

وبحسب البيانات المدونة بالتذكرة الطبية وبطاقة الرقم القومي، فإن المتوفى يُدعى محمد حسن حسن إسماعيل أحمد، من مواليد 5 نوفمبر 2001، ويقيم بشارع المخبز الآلي بمنطقة حي السلام التابعة لمركز ثان الإسماعيلية.

وعقب وصول الجثمان، جرى إيداعه بمشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما باشرت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الوفاة، وبيان أسبابها، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية أو أي مخالفات أو تقصير داخل المركز الذي نُقل منه المتوفى، وذلك في انتظار نتائج التحقيقات والتقارير الفنية والطب الشرعي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.