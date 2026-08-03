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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صراع ثلاثي القارات على محمد صلاح.. الأندية الكبرى تترقب قرار قائد منتخب مصر

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

دخل مستقبل محمد صلاح قائد منتخب مصر مرحلة جديدة من الإثارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما تحول إلى أحد أبرز الأسماء المطلوبة في سوق الانتقالات عقب انتهاء مشواره مع ليفربول ليصبح لاعبا حرا يملك حرية اختيار وجهته المقبلة.

بشكتاش يبدأ المفاوضات.. وتعثر مؤقت

كان نادي بشكتاش التركي أول الأندية التي تحركت بشكل جاد للتعاقد مع محمد صلاح، حيث دخل في مفاوضات متقدمة مع اللاعب إلا أن المحادثات توقفت مؤقتا بسبب خلافات تتعلق بحقوق الصورة والعوائد التجارية مع بقاء الباب مفتوحا لاستئناف المفاوضات حال التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

طرابزون سبور يدخل بقوة

وفي ظل تعثر مفاوضات بشكتاش، تحرك طرابزون سبور سريعا إذ كشفت تقارير تركية عن تقدم النادي بعرض رسمي لضم قائد منتخب مصر، في محاولة لاستغلال الموقف وحسم الصفقة، وسط مؤشرات إيجابية بشأن سير المفاوضات.

اهتمام إسباني وسعودي

ولم يقتصر الاهتمام بمحمد صلاح على الأندية التركية حيث يواصل أتلتيكو مدريد الإسباني متابعة موقف اللاعب واضعا اسمه ضمن الخيارات المطروحة لتدعيم الخط الأمامي، مستفيدا من خبراته الطويلة في الملاعب الأوروبية.

وفي المقابل، لا تزال أندية الدوري السعودي حاضرة بقوة في سباق التعاقد مع النجم المصري يتقدمها الاتحاد والدرعية اللذان يسعيان لإبرام صفقة جماهيرية تعزز من قوة المنافسة في الموسم الجديد.

الدوري الأمريكي يدخل المنافسة

وامتدت المنافسة إلى الولايات المتحدة بعدما أبدى نادي سبورتنج كنساس سيتي اهتمامه بالتعاقد مع محمد صلاح ضمن استراتيجية أندية الدوري الأمريكي لاستقطاب نجوم الصف الأول والاستفادة من قيمتهم الفنية والتسويقية.

القرار النهائي لم يحسم

ورغم تعدد العروض لم يحسم محمد صلاح قراره النهائي حتى الآن حيث يواصل دراسة جميع الخيارات المتاحة بالتنسيق مع وكيل أعماله للمفاضلة بين الجوانب الرياضية والمالية قبل الإعلان عن وجهته الجديدة في صفقة تعد من أبرز وأقوى ملفات الانتقالات الصيفية الحالية.

محمد صلاح ليفربول بشكتاش طرابزون سبور

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