موعد مباراة الأهلي وبرشلونة في كأس خوان جامبر

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية والإسبانية لمتابعة المباؤاة الودية التي تجمع النادي الأهلي بنظيره برشلونة ضمن منافسات النسخة الـ61 من بطولة كأس خوان جامبر.

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 19 أغسطس المقبل على ملعب سبوتيفاي كامب نو بمدينة برشلونة، حيث يلتقي بطل أفريقيا مع العملاق الكتالوني

وتكتسب المباراة أهمية خاصة، كونها ستكون أول لقاء يخوضه برشلونة على ملعب كامب نو بعد إعادة افتتاحه، كما تمثل الظهور الرسمي الأول للفريق الكتالوني أمام جماهيره استعدادًا لانطلاق موسم 2026-2027.



وسيصبح الأهلي أول نادٍ مصري وأفريقي يشارك في بطولة كأس خوان جامبر