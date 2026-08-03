قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
88.9 %سياسةواقتصاد 85.9% للاعلام 87.1% للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2026
البحوث الفلكية: تسجيل 10 توابع غير محسوسة للهزة الأرضية.. وأقواها 2.9 درجة
زلزال الفجر .. الرعاية الصحية: رفع درجة الجاهزية بجميع المنشآت في المحافظات
الصحة: تسجيل إصابة واحدة فقط على مستوى الجمهورية بسبب الهزة الأرضية
إيران: الاتفاق مع عمان لا يكفي لإعادة فتح مضيق هرمز
تجار سلاح .. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 130 مليون جنيه
القبض على متهمين بتقيد كلب ووضعه داخل جوال بالقاهرة
اقتصادية الشيوخ: ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر والتصدير للخارج
الشرقية: لا خسائر أو انهيارات بسبب الهزة الأرضية وفحص عقار الغشام أجراء احترازي
15 سوقًا تستحوذ على 60% من صادرات الصناعات الغذائية المصرية بقيمة 2.28 مليار دولار
278 رحلة دولية تصل الغردقة خلال 48 ساعة.. استمرار الانتعاش السياحي بالبحر الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اقتصادية الشيوخ: ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر والتصدير للخارج

أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ
أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة”.

وأكد عبد الغني، لـ"صدى البلد"، أن من أبرز الصناعات التي تحظى بالاهتمام في الدولة صناعة السيارات، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية وارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.

وكانت قد اختتمت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة الغربية، التي أطلقها الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بعد يومين من الفعاليات والجلسات المتخصصة التي استهدفت التواصل المباشر مع الشركات والتعرف على احتياجاتها، وتعريفها بمنظومة الخدمات والبرامج الحكومية المتاحة لتنمية صادراتها وتعزيز جاهزيتها للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وشهدت فعاليات المبادرة على مدار يومين مشاركة نحو 60 شركة من الشركات العاملة في عدد من القطاعات الإنتاجية، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية والجهات المعنية بتنمية الصادرات، حيث تضمنت الفعاليات لقاءات مباشرة وجلسات قطاعية متخصصة تناولت احتياجات الشركات والتحديات التي تواجهها في رحلتها نحو التصدير، وآليات الاستفادة من الخدمات المتاحة لتجاوز تلك التحديات.

وقال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» تمثل ترجمة عملية لتوجه الدولة نحو توسيع قاعدة المصدرين، والوصول بالخدمات الحكومية إلى الشركات في مواقع الإنتاج، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف الانتقال من التعامل مع التصدير باعتباره نشاطًا تقوم به مجموعة محدودة من الشركات إلى منظومة أوسع يشارك فيها أكبر عدد ممكن من الشركات بمختلف المحافظات والقطاعات.

وأضاف الدكتور فريد، أن نجاح المبادرة يقاس بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال تأهيل شركات جديدة للتصدير، ومساعدة الشركات القائمة على دخول أسواق جديدة، وربطها بالفرص والمشترين الدوليين، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تجميع مختلف الجهات المعنية بالتصدير في منظومة متكاملة تستجيب لاحتياجات كل شركة وفقًا لطبيعة نشاطها ومرحلة جاهزيتها التصديرية.

توسيع قاعدة المصدرين

وأشار الوزير إلى أن اختيار محافظة الغربية كنقطة انطلاق للمبادرة يعكس ما تمتلكه المحافظة من قاعدة إنتاجية متنوعة وقدرات تصنيعية في عدد من القطاعات ذات الفرص التصديرية الواعدة، مؤكدًا أن التجربة سيتم البناء عليها وتكرارها في محافظات أخرى، بما يسهم في توسيع قاعدة المصدرين وزيادة مساهمة مختلف المحافظات في الصادرات المصرية.

وشهد اليوم الثاني تنظيم عدد من الجلسات القطاعية المتخصصة، بمشاركة 15 شركة في جلسة قطاع الصناعات الغذائية، و13 شركة في جلسة قطاع الصناعات النسيجية، و16 شركة في جلسة قطاع الصناعات الهندسية، بما أتاح للشركات التواصل المباشر مع الجهات المعنية بكل قطاع والتعرف على الخدمات والبرامج والفرص المتاحة أمامها.

الصناعة زيادة التصدير العملة الصعبة الصناعة المحلية توطين صناعة مستلزمات الإنتاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال السويس

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟.. البحوث الفلكية يوضح التفاصيل

مباحث أقسام الجيزة

بالأسماء.. شاهد اعتماد حركة التنقلات الداخلية لرؤساء مباحث أقسام الجيزة

زلزال

زلزال بقوة 5.5 ريختر في عدة مناطق بمصر.. وبيان عاجل من البحوث الفلكية

الذهب

الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

زلزال

منشور متداول يثير الجدل بعد الهزة الأرضية.. وتوقعات بنشاط زلزالي وبركاني قبل ساعات من الزلزال

زلزال

بيان رسمي من البحوث الفلكية يوضح تفاصيل الزلزال

البنزين

بعد زيادات الأسعار العالمية.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

زلزال

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مصر وعددا من دول الشرق الأوسط

ترشيحاتنا

رضوي الشربيني

رضوى الشربيني: الناس اللى كانت نايمة وماحستش بالزلزال تجمع هنا معايا

التياترو

عرض التياترو ضمن فعاليات القومي للمسرح

العوضي

أحمد العوضى يعلق على الزلزال

بالصور

بوسي تخطف الأنظار بلوك جريء

بوسى تخطف الأنظار بلوك جريء
بوسى تخطف الأنظار بلوك جريء
بوسى تخطف الأنظار بلوك جريء

مي حلمي تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة

مى حلمى تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة

طريقة عمل الشيش طاووق

طريقة عمل الشيش طاووق.
طريقة عمل الشيش طاووق.
طريقة عمل الشيش طاووق.

شيرين عبد الوهاب بإطلالة عفوية دون مكياج في أول ظهور بعد غياب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد