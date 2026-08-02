قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكاف يعلن موعد قرعة الدور التمهيدي لدوري الأبطال والكونفدرالية بالقاهرة
رسميا.. إعفاء الأهلي من الدور التمهيدي الأول بالكونفدرالية
مستوطنون يوسعون بؤرًا استيطانية شمال رام الله
الزمالك يشارك من الدور التمهيدي الأول في دوري أبطال أفريقيا.. واستثناء 3 أندية فقط من البداية
تصادم طائرتي هليكوبتر ​خلال ​مكافحة حرائق الغابات في اليونان
رئيس الوزراء: مستمرون في حصر وتطوير الأصول غير المستغلة وطرحها أمام المستثمرين
البرنامج الميداني للوبائيات.. الصحة تبدأ تدريب أول دفعة إقليمية لمسار الصحة النفسية
إضراب أطقم الضيافة يجبر ويست جيت الكندية على إلغاء 300 رحلة طيران
10 محطات .. كيف انتقل ترامب من التهديد بالتصعيد إلى منح الدبلوماسية فرصة
بعد نجاح المرحلة الأولى.. مطور X تطلق المرحلة الثانية من «بيانكي إليوس» بالساحل الشمالي
هيئة النظافة والتجميل بالجيزة ترفع القمامة من الهرم والطالبية وإمبابة
منع الصرف الوهمي وثبات سعر الرغيف.. مزايا منظومة الخبز الجديدة| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار: نستهدف توسيع قاعدة المصدرين ورفع جاهزية الشركات

مبادرة مصر تنطلق بالتصدير
مبادرة مصر تنطلق بالتصدير
علياء فوزى

اختتمت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة الغربية، التي أطلقها الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بعد يومين من الفعاليات والجلسات المتخصصة التي استهدفت التواصل المباشر مع الشركات والتعرف على احتياجاتها، وتعريفها بمنظومة الخدمات والبرامج الحكومية المتاحة لتنمية صادراتها وتعزيز جاهزيتها للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وشهدت فعاليات المبادرة على مدار يومين مشاركة نحو 60 شركة من الشركات العاملة في عدد من القطاعات الإنتاجية، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية والجهات المعنية بتنمية الصادرات، حيث تضمنت الفعاليات لقاءات مباشرة وجلسات قطاعية متخصصة تناولت احتياجات الشركات والتحديات التي تواجهها في رحلتها نحو التصدير، وآليات الاستفادة من الخدمات المتاحة لتجاوز تلك التحديات.

وقال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» تمثل ترجمة عملية لتوجه الدولة نحو توسيع قاعدة المصدرين، والوصول بالخدمات الحكومية إلى الشركات في مواقع الإنتاج، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف الانتقال من التعامل مع التصدير باعتباره نشاطًا تقوم به مجموعة محدودة من الشركات إلى منظومة أوسع يشارك فيها أكبر عدد ممكن من الشركات بمختلف المحافظات والقطاعات.

وأضاف الدكتور فريد، أن نجاح المبادرة يقاس بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال تأهيل شركات جديدة للتصدير، ومساعدة الشركات القائمة على دخول أسواق جديدة، وربطها بالفرص والمشترين الدوليين، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تجميع مختلف الجهات المعنية بالتصدير في منظومة متكاملة تستجيب لاحتياجات كل شركة وفقًا لطبيعة نشاطها ومرحلة جاهزيتها التصديرية.

توسيع قاعدة المصدرين

وأشار الوزير إلى أن اختيار محافظة الغربية كنقطة انطلاق للمبادرة يعكس ما تمتلكه المحافظة من قاعدة إنتاجية متنوعة وقدرات تصنيعية في عدد من القطاعات ذات الفرص التصديرية الواعدة، مؤكدًا أن التجربة سيتم البناء عليها وتكرارها في محافظات أخرى، بما يسهم في توسيع قاعدة المصدرين وزيادة مساهمة مختلف المحافظات في الصادرات المصرية.

وشهد اليوم الثاني تنظيم عدد من الجلسات القطاعية المتخصصة، بمشاركة 15 شركة في جلسة قطاع الصناعات الغذائية، و13 شركة في جلسة قطاع الصناعات النسيجية، و16 شركة في جلسة قطاع الصناعات الهندسية، بما أتاح للشركات التواصل المباشر مع الجهات المعنية بكل قطاع والتعرف على الخدمات والبرامج والفرص المتاحة أمامها.

وفي هذا الإطار، استعرض المجلس التصديري للصناعات الغذائية وهيئة سلامة الغذاء سبل تنمية صادرات القطاع، وذلك خلال جلسة متخصصة تناولت أبرز الفرص التصديرية المتاحة أمام الشركات الغذائية، ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق الخارجية، والاشتراطات والمعايير الواجب استيفاؤها لتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية.

واستعرض ممثلو المجلس التصديري للصناعات الغذائية الفرص والأسواق المستهدفة أمام الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، والخدمات التي يقدمها المجلس لربط الشركات بالأسواق والمشترين الدوليين، إلى جانب التعريف بالأنشطة الترويجية والبعثات التجارية والمعارض التي يمكن للشركات الاستفادة منها في توسيع قاعدة عملائها وزيادة صادراتها.

كما تناولت الجلسة دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تأهيل الشركات لاستيفاء متطلبات سلامة الغذاء والاشتراطات الفنية المرتبطة بالتصدير، بما يسهم في رفع جاهزية المنشآت الغذائية وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق التي تتطلب مستويات متقدمة من الجودة والالتزام بالمعايير.

وشهدت الجلسة حوارًا مفتوحًا مع ممثلي الشركات، تناول عددًا من التحديات العملية التي تواجه المصدرين، وفي مقدمتها متطلبات الأسواق الخارجية، والمواصفات الفنية، وإجراءات التصدير، وشهادات الجودة، حيث تم الرد على استفسارات الشركات والتعريف بالمسارات والخدمات المتاحة للتعامل مع تلك التحديات.

كما شهد اليوم الثاني جلسة قطاعية للصناعات النسيجية بمشاركة ممثلي المجالس التصديرية للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية والملابس الجاهزة، إلى جانب مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، حيث تم استعراض الفرص التصديرية والأسواق الواعدة، والخدمات الفنية والاستشارية، وبرامج تنمية الصادرات، إلى جانب جهود تطوير تكتل المنسوجات بالمحلة ورفع تنافسية القطاع.

كما تضمنت فعاليات اليوم الثاني جلسة متخصصة لقطاع الصناعات الهندسية، بمشاركة المجلس التصديري للصناعات الهندسية ومركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات، حيث تم استعراض منظومة الخدمات المتاحة للشركات، والفرص التصديرية والأسواق المستهدفة، وخدمات التطوير الفني ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية، إلى جانب برامج الصندوق وآليات الاستفادة منها.

وأكدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن تنظيم المبادرة في محافظة الغربية يمثل بداية لنموذج عمل ميداني يستهدف الوصول إلى الشركات في مواقع الإنتاج، والتعرف بصورة مباشرة على احتياجاتها، وربطها بالجهات والخدمات المناسبة، بما يسهم في تحويل الشركات ذات الإمكانات الإنتاجية إلى شركات أكثر جاهزية للتصدير.

وتستهدف مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» توسيع قاعدة المصدرين، وزيادة عدد الشركات المستفيدة من منظومة خدمات تنمية الصادرات، وتعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في النشاط التصديري، فضلًا عن زيادة مساهمة مختلف المحافظات والقطاعات الإنتاجية في الصادرات المصرية.

وتأتي محافظة الغربية كنقطة الانطلاق الأولى للمبادرة في ضوء ما تتمتع به من قاعدة صناعية وإنتاجية متنوعة، خاصة في قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والهندسية، بما يجعلها نموذجًا مناسبًا لتطبيق نهج الوصول المباشر إلى الشركات وربط قدراتها الإنتاجية بالفرص التصديرية المتاحة.

وتؤكد الوزارة أن نتائج المبادرة لن تقاس فقط بعدد اللقاءات والجلسات التي تم تنظيمها، وإنما بما ستسفر عنه من شركات يتم تأهيلها للتصدير، وشركات تدخل الأسواق الخارجية لأول مرة، وفرص تصديرية جديدة، وتعاقدات وأسواق يتم النفاذ إليها، بما يترجم أهداف المبادرة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وزير الاستثمار الأسواق الخارجية المصدرين الصادرات الصناعات الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

بعد قليل.. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

وزارة التعليم العالي

91.25% علمي علوم و86.09% للشعبة الهندسة و71.56% الادبي.. ننشر الحد الأدنى للتسجيل بـ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 .. 93.1% للطب و92.6% للأسنان و88.9% للهندسة

سعر الذهب

900 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

جنيهات ذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن

وزارة التعليم العالي

تنسيق الجامعات 2026.. تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل التسجيل بالمرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2026

انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الأربعاء المقبل لتستمر 5 أيام

ترشيحاتنا

دورية إسرائيلية

6 آليات عسكرية.. توغل إسرائيلي بريف القنيطرة الشمالي

أرشيفي

مقتل 7 أشخاص وإصابة 18 في تفجير انتحاري قرب مركز شرطة في باكستان

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع الممثل الاعلي لغزة مستجدات الأوضاع فى قطاع غزة

وزير الخارجية يبحث مع الممثل الاعلي لغزة مستجدات الأوضاع فى قطاع غزة

بالصور

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

علاج فرط التصبغ .. فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان

فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان
فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان
فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان

أمراض الكبد فى تزايد.. 3 عادات تحميه وأخرى تسرع تلفه

أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد