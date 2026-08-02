التعليم العالي: اختيار التخصص وفق الموهبة أهم من استخسار المجموع

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن أعداد الطلاب الناجحين في الثانوية العامة هذا العام شهدت زيادةً مقارنةً بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية نجحت، خلال السنوات الأخيرة، في تنفيذ توسعات كبيرة بمنظومة التعليم العالي مكَّنتها من استيعاب جميع الراغبين في الالتحاق بالجامعات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مداخلة هاتفية، عبر برنامج «الساعة 6» المذاع على قناة الحياة، أن الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في قطاع التعليم العالي أسهمت في زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات، سواء للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، أو الشهادات العربية والأجنبية، أو الشهادات الفنية، مؤكدًا أن المنظومة التعليمية قادرة على استقبال جميع الطلاب دون أي مشكلات.

ربط التنسيق باحتياجات سوق العمل

وأشار عبد الغفار إلى أن أبرز المتغيرات المؤثرة في تنسيق الجامعات هذا العام ترتبط بتنفيذ توجيهات الدولة الخاصة بتطوير منظومة التعليم العالي، وربط التخصصات الدراسية باحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأوضح أن اللجنة الوطنية لدراسة مواءمة احتياجات سوق العمل مع التخصصات الأكاديمية أجرت دراسات موسعة، بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، لرصد خريطة الوظائف والتخصصات المطلوبة مستقبلًا، بما يضمن تخريج كوادر تتناسب مع احتياجات التنمية ومتطلبات الأسواق الحديثة.

زيادة القبول في التخصصات المطلوبة مستقبلًا

وأضاف أن نتائج هذه الدراسات ستنعكس على سياسات القبول بالجامعات، موضحًا أن هناك تخصصات يحتاجها سوق العمل بصورة متزايدة خلال السنوات المقبلة، وبالتالي سيتم زيادة أعداد المقبولين بها.

وأوضح أن هناك تخصصات أخرى ستظل أعداد المقبولين بها مستقرة وفقًا لاحتياجات سوق العمل الحالية، بينما سيتم تقليل الأعداد في بعض التخصصات التي تراجعت معدلات الطلب عليها خلال الفترة الأخيرة.