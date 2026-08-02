13 عربة إسعاف تتجه للموقع.. مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في حادث سيارة بالأقصر

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 9 آخرون، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة من نوع "كبود" على الطريق الصحراوي الغربي عند مدخل قرية النمسا التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر.

وفور تلقي البلاغ، دفعت هيئة إسعاف الأقصر بـ13 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في مكان الواقعة، قبل نقلهم إلى مستشفى طيبة التخصصي بإسنا لتلقي العلاج اللازم، بينما تم إيداع جثمان المتوفى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة والفحص، وكشف أسباب وملابسات انقلاب السيارة، كما تم رفع آثار الحادث من الطريق لتيسير الحركة المرورية.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.