محافظ الأقصر يشدد على سرعة إنهاء أعمال المرافق بشارع خالد بن الوليد

عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعًا اليوم الأحد، لمتابعة موقف أعمال توصيل المرافق بشارع خالد بن الوليد، تمهيدًا لاستكمال أعمال تطوير ورصف الشارع.

جاء ذلك بحضور اللواء المهندس أحمد عرفة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندسة إلهام شيباني، مدير مديريتي الطرق والنقل والإسكان، وحاتم جابر سلامة، سكرتير مدينة الأقصر، والمهندس أحمد القاضي، مدير شركة كهرباء الأقصر، إلى جانب ممثلين عن مرفق الغاز، والشركة المصرية للاتصالات، والشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، المنفذة لأعمال الرصف.

وخلال الاجتماع، شدد محافظ الأقصر على سرعة الانتهاء من جميع أعمال المرافق قبل يوم الأربعاء المقبل، بما يتيح للشركة المنفذة البدء في تنفيذ طبقة التأسيس الخاصة بأعمال الرصف وفقًا للجدول الزمني المحدد.

كما وجه محافظ الأقصر بالتنسيق مع إدارة المرور لاستخراج التصاريح اللازمة لتسريع أعمال الشركة المصرية للاتصالات، إلى جانب البدء في تنفيذ أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة كورنيش الأقصر، بما يضمن عدم تعارض أعمال المرافق مع مراحل الرصف.

وأكد محافظ الأقصر استمرار المتابعة الميدانية للأعمال بصورة دورية، مع عقد اجتماع آخر خلال الأسبوع الجاري لمراجعة معدلات التنفيذ والتأكد من الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإنجاز المشروع.