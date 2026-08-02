السيطرة على حريق هائل داخل حضانة أطفال بوسط الأقصر دون إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر في السيطرة على حريق هائل اندلع داخل إحدى الحضانات الخاصة للأطفال بمنطقة الفيروز بوسط مدينة الأقصر عصر اليوم الأحد وذلك دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر قد تلقت بلاغا يفيد بتصاعد ألسنة اللهب من مبنى الحضانة وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ حيث فرضت كردونا أمنيا بمحيط الحريق وبدأت عمليات الإخماد لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة.

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة الكاملة على الحريق في وقت قياسي وإنهاء خطر امتداد النيران إلى المباني السكنية المحيطة بينما أسفر الحادث عن تلفيات مادية داخل الحضانة دون تسجيل أي إصابات بين الأطفال أو العاملين.

وأظهرت المعاينة الأولية أن الحريق نشب في الطابق العلوي قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى أجزاء أخرى من المبنى فيما رجحت التحريات المبدئية أن يكون ماس كهربائي وراء اندلاع النيران خاصة بعد إفادات عدد من شهود العيان الذين أكدوا سماع دوي يشبه انفجار أجهزة التكييف قبل اشتعال الحريق.

وتواصل الأجهزة الأمنية فحص موقع الحادث والاستماع إلى أقوال الشهود للوقوف على الأسباب النهائية للحريق كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.