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شركة مياه الأقصر تعلن انقطاع المياه عن منطقة رواج بالبياضية لإجراء أعمال ربط خط جديد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شركة مياه الأقصر تعلن انقطاع المياه عن منطقة رواج بالبياضية لإجراء أعمال ربط خط جديد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر عن انقطاع مياه الشرب بمنطقة رواج التابعة لمدينة البياضية اعتبارا من الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم الأحد الموافق 2 أغسطس وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وأوضحت الشركة أن سبب الانقطاع يرجع إلى تنفيذ أعمال ضم وربط خط مياه جديد لتغذية منطقة رواج بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمة واستقرار ضخ المياه للمواطنين.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية ضرورة توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة ويمكن طلبها أو الإبلاغ عن أي شكاوى من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو عبر الأرقام التالية:

  • 0952282406
  • 0952284116
  • 01030019076
  • 01212579703
  • 01147999752
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