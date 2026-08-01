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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 300 كيلو دواجن مجمدة منتهية الصلاحية داخل ثلاجة بالأقصر قبل طرحها في الأسواق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملة رقابية مكبرة على الأسواق والمخابز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على صحة المواطنين.

وجاءت الحملة بتعليمات المهندس عبد الرازق الصافي وكيل وزارة التموين بالأقصر، وبقيادة جندي سعيد كبير مفتشي التموين، وعضوية عبد العظيم النوبي كبير مفتشي التموين، ورفاعي أحمد سليم مفتش التموين بالمديرية.

وأسفرت الحملة، التي استهدفت منطقة بندر الأقصر، عن ضبط صاحب ثلاجة مجمدات بشارع أحمد عرابي، لحيازته 300 كيلو جرام من أجنحة ودبابيس وأوراك وكوكي وكبد دواجن مجمدة منتهية الصلاحية، وذلك قبل طرحها للبيع بالأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما حررت الحملة محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار لعدد من الأنشطة التجارية المختلفة.

وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية، تم تحرير محضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى محضر آخر لعدم وجود ميزان حساس داخل أحد المخابز وقت التفتيش.

وأكدت مديرية التموين بالأقصر استمرار الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمخابز، لضبط المخالفات التموينية والتأكد من صلاحية السلع الغذائية المتداولة، حفاظًا على صحة المواطنين وتطبيقًا للقوانين المنظمة للتجارة والأسواق.

الاقصر اخبار الأقصر تموين الأقصر

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