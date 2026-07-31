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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لقاءات توعوية وتنمية للمواهب ودعم الأنشطة الإبداعية بثقافة الأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

نظم فرع ثقافة الأقصر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوعي الثقافي وتنمية المواهب ودعم الأنشطة الإبداعية بالمحافظات، بما يسهم في بناء الإنسان وتعزيز قيم المعرفة والانتماء لدى مختلف الفئات العمرية.

حيث نظمت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة  بعنوان  " كيفية اختيار الزوجه الصالحه" حاضرها محمد عبد الهادي موضحا كيفية اختيار الزوجه الصالحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.. تنكح المرأة لأربع بمالها وجمالها وحسبنا ودينها والظفر بذات الدين ربحت يداك . صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، و لابد من التوافق بين الزوجين في الحياة الزوجية، كما أعد بيت ثقافة الأقالته لقاء شعري بعنوان " ومازلت ارتقاء نعل القصيدة" للشاعر سيد صدقي. 

أعدت مكتبة ثقافة النمسا ورشة حكى بعنوان " الأسد هس والفيل بص "سردتها وفاء السيد متضمنة  الرحمه صفة الرحمن ويجب ان يتحلى بها البشر، أعدت مكتبه الطفل والشباب بالمحاميد قبلى لقاء ثقافي بعنوان "دور الاعلام فى بناء الفكر الاسرى" أوضح محمد حنفى أهميه الإعلام بكل وسائله و ادواته فى بناء الفكر الاسرى، و أهميه الأسره باعتبارها اللبنه الاولى فى بناء المجتمع ، و _اليوم العالمى للاسره ١٥ مايو من كل عام، و دور الدوله والقياده السياسيه فى بناء الاسره المصريه وافرادها.

و تتواصل الفاعليات بقصر ثقافة الطارف محاضره بعنوان "المسؤليه الإجتماعية للفرد" ألقاها محمد إبراهيم معلم خبير بمعهد فتيات القرنة الأزهري متحدثا عن  معنى المسؤولية الاجتماعية للفرد، و كل إنسان مسؤل داخل المجتمع الذي يعيش فيه ،و أفراد المجتمع هم من يشكلون أخلاقه ومعلوماته،  كما اعقبها محاضره بعنوان "خطوره المخدرات وتأثيرها على الشباب"ألقاها العادلي حسان وكيل ثقافي بمعهد فتيات القرنة الأزهري متحدثا عن  تعد المخدرات سما قاتلاً يهدد عقول وطاقات الشباب، و أبرز مخاطر المخدرات وتأثيرها المدمر على الشباب التدهور الصحى والبدنى وأمراض القلب، و التفكك الأسرى وفقدان التواصل الايجابى والضياع المهنى، أسباب الوقوع فيها.

ومن ضمن أنشطة فرع ثقافة الأقصر برئاسة محمد رجب  ، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي بإشراف محمود عبد الوهاب، أعد  قصر ثقافة حسن فتحي اليوم محاضر بعنوان "مصر هبة النيل  " ألقاها العادلي حسان محمد موضحا مصر هبة النيل تعبير شهير أطلقه المؤرخ اليونانى هيرودوت، و كيف ساهم النيل فى تشكيل الهوية المصرية، وشريان الحياة بفضل النيل والفيضان السنوى تحولت الأراضى القاحلة إلى رقعة خضراء صالحة للزراعة، و توحيد الأمة اعتمد المصريون القدماء على النهر كطريق ملاحة موحد، ويواصل قصر ثقافة الطود تقديم برامجه الثقافة والتوعوية الهادفة إلى تنمية الوعي الثقافة بين مختلف المجتمع حيث أعد محاضرة بعنوان (لغة التأثير)اوضحت د علا على  أهمية لغة التأثير في التواصل الفعال، وأساليب الإقناع وكيفية توظيف مهارات الحوار وبناء العلاقات الايجابية في مجالات الحياة..

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