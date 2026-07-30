محافظ الأقصر يتابع أعمال تطوير البنية التحتية بشارع خالد بن الوليد | صور

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، صباح اليوم الخميس، جولة ميدانية لمتابعة أعمال تطوير البنية التحتية الجارية بشارع خالد بن الوليد، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين المظهر الحضاري للمدينة.



رافق محافظ الأقصر خلال الجولة حاتم جابر سلامة، سكرتير مدينة الأقصر، والمهندس محمد فوزي نائب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تفقد أعمال تركيب خط الطرد الجديد، الذي يهدف إلى تغذية شارع خالد بن الوليد ومناطق الكرنك بكافة نجوعها، بما يسهم في تقوية ضخ المياه وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

ووجّه محافظ الأقصر بسرعة الانتهاء من تنفيذ خط الطرد، تمهيدًا لإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور بدايةً من نزلة الزناتي وحتى شارع سان جوزيف، بما يحقق السيولة المرورية وييسر على المواطنين.

كما شملت الجولة متابعة أعمال تطوير الأسوار بمنطقة الفنادق، والتي تُنفذ وفق الهوية البصرية لمحافظة الأقصر، بما يتماشى مع الطابع الحضاري والسياحي للمدينة، ويعكس مكانتها كواحدة من أهم المقاصد السياحية والأثرية في العالم.