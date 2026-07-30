وزيرا خارجية باكستان وتركيا يبحثان تطورات الوضع الإقليمي والدولي

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بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية وخاصة الوضع الخطير في فلسطين، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما.

وذكر راديو "باكستان" في نسخته الإنجليزية ، اليوم الخميس ، أن الوزيرين أعربا عن قلقهما البالغ إزاء استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية المحتلة والانتهاكات المتكررة في باحة المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، فضلا عن تفاقم الوضع الإنساني.

وأكد الوزيران مجددا دعمهما الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما ناقشا مقترح الأردن بعقد اجتماع للدول العربية والإسلامية لتنسيق الجهود الدبلوماسية من أجل دعم الشعب الفلسطيني.