الأردن تُطلق القافلة الحادية عشرة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان

أطلقت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ، اليوم الخميس ، القافلة الحادية عشرة من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والشركاء والجهات الداعمة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن القافلة تضم 18 شاحنة محملة بالمواد الصحية والأدوية، جرى تجهيزها وتسييرها ضمن الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء في لبنان، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية للفئات المتضررة والأكثر حاجة.

وبتسيير القافلة، يرتفع إجمالي عدد الشاحنات التي أرسلها الأردن إلى لبنان ضمن القوافل الإنسانية إلى 215 شاحنة، حملت مساعدات غذائية وطبية وإغاثية ومواد أساسية، بما يسهم بدعم القطاعات الحيوية والتخفيف من الأعباء المعيشية.

وأكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي، أن استمرار تسيير القوافل يعكس نهج الأردن الثابت في الوقوف إلى جانب الأشقاء خلال الظروف الصعبة، مشيرا إلى أن الهيئة تواصل التنسيق مع مختلف الجهات والشركاء لضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية على الأرض.

وأعربت الهيئة عن تقديرها للجهود التي تبذلها السلطات السورية لتسهيل عبور القوافل الإنسانية ووصولها إلى الجمهورية اللبنانية، مؤكدة استمرار العمل لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء.