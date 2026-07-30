أول الثانوية الأزهرية من ذوي البصيرة: «التركيز بعد صلاة الفجر بيبقى عالي والواحد ينجز فيه حاجات كتير»

عبر الطالب حازم مصطفى ياسين، الحاصل على المركز الأول في الثانوية الأزهرية من ذوي البصائر، عن فرحة والدته بعد مكالمة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتهنئتهم بتفوقه في الثانوية الأزهرية، قائلاً: «سعادتنا لا توصف».

«لا أستطيع وصف سعادتي بفرحة أمي»

وقال الطالب حازم مصطفى ياسين، خلال فيديو عبر صفحة الأزهر الشريف: «لا أستطيع وصف سعادتي بفرحة أمي بعد مكالمة شيخ الأزهر، ومهما فعلت فلن أوفيها ولو جزءًا يسيرًا من حقها.. والمحافظة على الصلاة، وقراءة القرآن الكريم، وبرُّ والدتي كانت -بعد توفيق الله تعالى- سرَّ تفوقي ونجاحي.

وتابع: «والدتي كانت فرحانة جدًا بالمكالمة يمكن أكتر مني وكانت مستنياها من أولى ابتدائي، مضيفًا: هي الأم المثالية الحقيقية».

حسيت بالفخر والفرحة في صوته

وأضاف: إحساس عظيم جدًا إن الإمام يكلمك بنفسه ويهنئك فهذا شيء جميل، وأنا حسيت بالفخر والفرحة في صوته وهو بيكلمنا، موجهًا الشكر لوالدته قائلاً: الداعم الأكبر لي والدتي فوالدي توفي منذ 3 سنوات».

وكشف عن أن «التركيز بعد صلاة الفجر يبقى عالي وممكن الواحد ينجز بعد الفجر حاجات كتير، مضيفاً: نفسي يبقى مجال تخصصي اللغة الصينية والإنجليزية لأنهما الأكثر انتشاراً في العالم».

الطالب حازم مصطفى ياسين

شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد أجرى اتصالات هاتفية بالطلاب الثلاثة الأوائل بالقسمين العلمي والأدبي في الشهادة الثانوية الأزهرية، والحاصلين على المركز الأول لفئة ذوي البصائر، والدمج، والدمج البصري؛ لتهنئتهم بتفوقهم، والإشادة بما بذلوه من جهد ومثابرة طوال العام الدراسي، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم العلمية والعملية.

أبناء الأزهر المتفوقين هم الثروة الحقيقية لوطنهم وأمتهم

وأكد الإمام الأكبر أن أبناء الأزهر المتفوقين هم الثروة الحقيقية لوطنهم وأمتهم، وأن ما حققوه من تفوق هو ثمرة سنوات من الاجتهاد والانضباط والإخلاص في طلب العلم، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف يعتز بأبنائه الذين يثبتون في كل عام أن التميز العلمي يقترن بالأخلاق والقيم، وأنهم خير سفراء لرسالته الوسطية في المستقبل.

الأزهر الشريف سيظل داعمًا لكل أبنائه المجتهدين

وأشار الإمام الأكبر إلى أن الأزهر الشريف سيظل داعمًا لكل أبنائه المجتهدين، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان والعلم، وأن بناء العقول الواعية هو الضمانة الأساسية لمستقبل الأوطان ونهضتها، وأن الأمة تعقد آمالًا كبيرة على شبابها المتفوق القادر على الجمع بين التميز العلمي، والوعي الوطني، والقيم الأخلاقية.

وقال إن التفوق ليس نهاية الطريق، وإنما بداية لمسؤولية أكبر، داعيًا الطلاب الأوائل إلى مواصلة الاجتهاد والبحث والابتكار، وتسخير علمهم لخدمة دينهم ووطنهم والإنسانية، وأن يكونوا نماذج مضيئة تحتذي بها الأجيال القادمة في الجد والاجتهاد وحسن الخلق.

كما وجَّه تحية تقدير ووفاء إلى أولياء الأمور والمعلمين، مؤكدًا أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا ما قدموه من رعاية وتضحية وصبر، وأن الأسرة الواعية والمعلم المخلص هما الركيزتان الأساسيتان في صناعة التفوق وبناء أجيال تحمل رسالة العلم والوسطية والعطاء.

أوائل ذوي البصائر والدمج والدمج البصري

وكان الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، أعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه المركز الإعلامي بالأزهر، أسماء أوائل الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي لفئات ذوي البصائر والدمج والدمج البصري، بعد اعتماد النتيجة، وسط إشادة بما حققه الطلاب من تفوق يعكس الإرادة والاجتهاد، وهي كالتالي:-

القسم الأدبي (ذوو البصائر)، جاء الطالب حازم مصطفى محمد ياسين، من معهد بني سويف بمنطقة بني سويف الأزهرية، في المركز الأول بمجموع 534 درجة بنسبة 97.09%، تلاه الطالب عمر ياسر علي عبد الهادي، من معهد محمود أبو العيون بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، في المركز الثاني بمجموع 532 درجة بنسبة 96.73%، ثم الطالب عمرو تامر السيد محمود، من معهد دكرنس بمنطقة الدقهلية الأزهرية، في المركز الثالث بمجموع 528 درجة بنسبة 96.00%.

وجاء في المركز الرابع الطالب محمد محمود محمد مسعود، من معهد كوم حمادة بمنطقة البحيرة الأزهرية، بمجموع 514 درجة بنسبة 93.45%، بينما حل الطالب عبد الله محمد عبد الستار محمود، من معهد ميت أبو الحسين بمنطقة الدقهلية الأزهرية، في المركز الخامس بمجموع 513 درجة بنسبة 93.27%.

وفي القسم الأدبي (دمج)، حصلت الطالبة مروة محمود عبد العزيز محمد، من معهد فتيات السحارة بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، على المركز الأول بمجموع 496 درجة بنسبة 84.07%، وجاء الطالب عبد الرحمن محمد عبد الستار حسن، من معهد الشيخ سلطان بمنطقة بني سويف الأزهرية، في المركز الثاني بمجموع 479 درجة بنسبة 81.19%، فيما حصل الطالب مهند سامح عيد إبراهيم محمد، من معهد أبو حمص بمنطقة البحيرة الأزهرية، على المركز الثالث بمجموع 467 درجة بنسبة 79.15%.

أما في القسم الأدبي (دمج بصري)، فقد جاءت الطالبة أمنية سيد عبد العاطي سالم، من معهد فتيات القرنة بمنطقة الأقصر الأزهرية، في المركز الأول بمجموع 508 درجات بنسبة 92.36%، تلتها الطالبة زينات صلاح محمد محمد بكرش، من معهد فتيات بني صريد بمنطقة الشرقية الأزهرية، في المركز الثاني بمجموع 504 درجات بنسبة 91.64%.



