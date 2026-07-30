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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلنسكي يعلن مقتل 8 أشخاص وإصابةالعشرات في هجوم صاروخي روسي واسع

زيلينسكي
زيلينسكي
محمود نوفل
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات في هجوم صاروخي روسي واسع على عدد من المقاطعات الأوكرانية.

ومن جانبها ، زعمت القوات الجوية الأوكرانية  اعتراض وتدمير 55 صاروخا و265 مسيرة روسية استهدفت مناطق عدة من البلاد الليلة الماضية.

وكان  الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حذر الأربعاء، من هجوم روسي واسع النطاق قد تشنه موسكو على أوكرانيا خلال الليلة، داعيًا الحلفاء إلى الإسراع في تزويد بلاده بصواريخ منظومة الدفاع الجوي "باتريوت".

جاء تحذير زيلينسكي عقب تلقيه تقريرًا من قائد القوات الجوية الأوكرانية الفريق أناتولي كريفونوجكو، تضمن معلومات بشأن تحركات القوات الروسية والاستعدادات للهجوم التي رُصدت خلال الأيام الأخيرة، وفقًا لصحيفة كييف بوست الأوكرانية.

وقال زيلينسكي - مخاطبًا الدول الحليفة التي تمتلك منظومات "باتريوت"، وهي الأنظمة الوحيدة القادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية الروسية - "كل شريك يعرف ما هو مطلوب ويدرك بوضوح عواقب التأخير".

وأكد أن نتائج الضربة الروسية المتوقعة تعتمد إلى حد كبير على سرعة استجابة الشركاء، ولا سيما الولايات المتحدة، في تقديم الدعم بمجال الدفاع الجوي، مشيرًا إلى أن توافر صواريخ "باتريوت" الاعتراضية لدى أوكرانيا قد يحدد بصورة مباشرة عدد الأرواح التي يمكن إنقاذها عند بدء الهجوم.

يأتي ذلك عقب اجتماع عقده زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض أول أمس الثلاثاء، حيث ناقش الجانبان ترتيبات ترخيص منظومة "باتريوت" وسبل تسريع الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وفي السياق، التقى زيلينسكي ممثلين عن شركة لوكهيد مارتن لبحث توسيع الإنتاج المشترك للأسلحة ونقل التكنولوجيا، مع التركيز على منظومات "باتريوت"، إلى جانب مقاتلات "إف-16"، ومنظومات "هيمارس"، وصواريخ "أتاكمز"، التي تعد من أبرز الأسلحة التي تعتمد عليها أوكرانيا في مواجهة الهجمات الروسية.

أوكرانيا روسيا القوات الجوية الأوكرانية البيت الأبيض زيلنسكي

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