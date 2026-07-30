رئيس مدينة سفاجا يتابع أعمال النظافة ورفع المخلفات بالمجزر الآلي جنوب المدينة

تابع اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، أعمال رفع وإزالة المخلفات من داخل المجزر الآلي جنوب المدينة، وذلك في إطار جهود الوحدة المحلية للارتقاء بمنظومة النظافة العامة والحفاظ على البيئة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر.

وشملت الأعمال رفع المخلفات والتراكمات الموجودة داخل المجزر باستخدام المعدات والعمالة اللازمة، ونقلها إلى الأماكن المخصصة للتخلص الآمن منها، بما يساهم في الحفاظ على نظافة الموقع وتحسين البيئة المحيطة، والحد من أي آثار قد تؤثر على الصحة العامة.

وأكد رئيس مدينة سفاجا أن أعمال النظافة ورفع كفاءة المنشآت الخدمية تأتي ضمن خطة متكاملة تنفذها الوحدة المحلية للحفاظ على البيئة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على استمرار المتابعة الدورية للمواقع الحيوية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على جاهزيتها.

وتواصل الوحدة المحلية لمدينة سفاجا تنفيذ حملات النظافة والتطهير بمختلف القطاعات الخدمية، في إطار خطة تستهدف توفير بيئة صحية وآمنة، وتحسين مستوى الخدمات، بما يواكب جهود التنمية التي تشهدها المدينة ويحقق جودة الحياة للمواطنين.