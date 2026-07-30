ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في الهند إلى 78 قتيلا

أعلنت السلطات الهندية اليوم، الخميس، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الفيضانات التي اجتاحت ولاية "آسام" إلى 78 قتيلا، إضافة إلى تضرر قرابة 300 ألف شخص في سبع مناطق بالولاية.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن 551 قرية تضررت جراء الفيضانات، كما تعرضت مساحات زراعية تتخطى 21 ألف هكتار للغمر بالمياه، فيما لا زالت عمليات الإغاثة والإنقاذ مستمرة في المناطق المتضررة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد الأيام الثلاثة المقبلة هطولا غزيرا للأمطار المصحوبة بضربات البرق في الولاية إضافة إلى ولايتي "أروناجل برادش" و"ناجالاند" المجاورتين.