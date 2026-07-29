من منزل بسيط لقمة الجمهورية.. الأول على الثانوية العامة مكفوفين قصة نجاح هزمت المستحيل

واصل طلاب الثانوية العامة للمكفوفين تقديم نماذج مشرفة في التفوق الدراسي، بعدما كشفت نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026 عن تصدر الطالب أحمد مجدي علي مشتاوي قائمة أوائل الجمهورية، محققًا 314.5 درجة، ليحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية.

وأظهرت البيانات الرسمية أن الطالب يدرس بمدرسة النور الثانوي للمكفوفين بالفيوم، التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، ويقيم بقرية الفيوم – مركز إبشواي، ليضيف إنجازًا جديدًا لمحافظة الفيوم في سجل المتفوقين على مستوى الجمهورية.

قصة كفاح الأول على الجمهورية للمكفوفين

من جانبه، قال أحمد مجدي علي مشتاوي، الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة للمكفوفين، إنه لم يكن يتوقع تصدر قائمة الأوائل، وما زال يعيش حالة من عدم التصديق بعد إعلان النتيجة.

وأضاف في تصريحات لـ"صدى البلد": "أشعر وكأنني أعيش حلمًا، فقد كانت الرحلة الدراسية مليئة بالتحديات، لكنني تمسكت بالأمل والاجتهاد حتى وصلت إلى هذه اللحظة".

وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه يتطلع إلى الحصول على منحة دراسية في جامعة الجلالة أو الجامعة الأمريكية، لدراسة علوم الحاسب (Computer Science)، مشيرًا إلى أنه سبق أن تقدم للحصول على منحة ساويرس. وأكد أن أسرته كانت الداعم الأكبر له طوال سنوات الدراسة، رغم الظروف المعيشية الصعبة، لافتًا إلى أن والده يعمل باليومية، بينما لم يتمكن شقيقه وشقيقتاه من استكمال تعليمهم بسبب الظروف الأسرية.

وأضاف أنه من مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، وحقق 277.5 درجة في الشهادة الإعدادية، كما أتم حفظ القرآن الكريم كاملًا.

ومن جانب آخر، قالت داليا حماد، معلمة الطالب، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن أحمد كان مثالًا للطالب المجتهد والخلوق، وتميز بالهدوء والخجل والالتزام طوال سنوات الدراسة.

وأضافت أن جميع معلميه كانوا على يقين بأنه سيحقق نتيجة متميزة، إلا أنهم لم يتوقعوا أن يتصدر قائمة أوائل الجمهورية، مؤكدة أن تفوقه كان ثمرة اجتهاده المستمر، إلى جانب كونه حافظًا لكتاب الله كاملًا، وهو ما انعكس على انضباطه وتفوقه العلمي.

يأتي هذا التفوق بالتزامن مع اعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2026، التي شهدت إعلان أسماء أوائل الشعب المختلفة، ومن بينها شعبة المكفوفين، في إطار حرص الوزارة على تكريم النماذج المتميزة من الطلاب أصحاب الهمم، الذين تمكنوا من تحقيق نتائج استثنائية رغم التحديات.

ويعكس تصدر الطالب أحمد مجدي علي مشتاوي نتيجة الثانوية العامة للمكفوفين حجم الجهد المبذول طوال العام الدراسي، كما يسلط الضوء على الدور الذي تقوم به مدارس النور للمكفوفين في دعم الطلاب أكاديميًا وتوفير البيئة التعليمية المناسبة التي تساعدهم على تحقيق التفوق والتميز.

ويؤكد هذا الإنجاز أن الإعاقة البصرية لم تكن عائقًا أمام تحقيق النجاح، بل كانت دافعًا للإصرار والاجتهاد، ليصبح الطالب نموذجًا يحتذى به بين زملائه، ورسالة ملهمة لكل الطلاب بأن الإرادة والعزيمة قادرتان على تجاوز مختلف التحديات والوصول إلى أعلى المراتب العلمية.