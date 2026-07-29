نتيجة الثانوية العامة 2026 |خبير تربوي: أعلى نسب رسوب في الشعبة الأدبية

قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، تحليلا رقميا لـ نتيجة الثانوية العامة 2026 ، حيث سرد في بيان رسمي له قراءة احصائية في النتائج ودلالاتها ، مؤكداً ما يلي :

عدد طلاب الثانوية العامة ٨٢٥٬٨٦٧ طالبًا وطالبة، وعدد الناجحين ٦٢٠٬٣١٤ طالبًا وطالبة بنسبة نجاح ٧٥.١٪، وعدد الراسبين ٢٠٥٬٥٥٣ طالبًا وطالبة بنسبة رسوب ٢٤.٩٪.

تتضمن شعبة علمي علوم ٥٠٧٬٤١٥ طالبًا وطالبة، وتمثل ٦١.٤٪ من إجمالي طلاب الثانوية العامة، وهي النسبة الأعلى.

تتضمن شعبة علمي رياضة ١٣٩٬٣٠٢ طالبًا وطالبة، وتمثل ١٦.٩٪ من إجمالي طلاب الثانوية العامة، وهي النسبة الأقل.

تتضمن الشعبة الأدبية ١٧٩٬١٥٠ طالبًا وطالبة، وتمثل ٢١.٧٪ من إجمالي طلاب الثانوية العامة، وهي النسبة الوسطى.

تتضمن شعبتا علمي علوم وعلمي رياضة معًا ٦٤٦٬٧١٧ طالبًا وطالبة، بما يوازي ٧٨.٣٪ من إجمالي طلاب الثانوية العامة (٨٢٥٬٨٦٧)، بينما تتضمن الشعبة الأدبية ١٧٩٬١٥٠ طالبًا وطالبة، بما يوازي ٢١.٧٪ من إجمالي طلاب الثانوية العامة.

شعبة علمي علوم تتضمن ٥٠٧٬٤١٥ طالبًا وطالبة، وعدد الناجحين فيها ٣٨٢٬٧٢٠ طالبًا وطالبة بنسبة نجاح ٧٥.٤٪، وعدد الراسبين فيها ١٢٤٬٦٩٥ طالبًا وطالبة بنسبة رسوب ٢٤.٦٪.

شعبة علمي رياضة تتضمن ١٣٩٬٣٠٢ طالبًا وطالبة، وعدد الناجحين فيها ١١٣٬٦٥١ طالبًا وطالبة بنسبة نجاح ٨١.٦٪، وعدد الراسبين ٢٥٬٦٥١ طالبًا وطالبة بنسبة رسوب ١٨.٤٪.

الشعبة الأدبية تتضمن ١٧٩٬١٥٠ طالبًا وطالبة، وعدد الناجحين فيها ١٢٣٬٩٤٣ طالبًا وطالبة بنسبة نجاح ٦٩.٢٪، وعدد الراسبين ٥٥٬٢٠٧ طالبًا وطالبة بنسبة رسوب ٣٠.٨٪.





شعبة علمي علوم تضمنت النسبة الأكبر من إجمالي الناجحين ٦١.٧٪ ، تليها️ الشعبة الأدبية وتضمنت ٢٠.٠٪ من إجمالي الناجحين، ثم شعبة علمي رياضة وشملت ١٨.٣٪ من إجمالي الناجحين.

أكبر عدد من الطلاب الناجحين في شعبة علمي علوم: ٣٨٢٬٧٢٠ طالبًا وطالبة، تليها الشعبة الأدبية: ١٢٣٬٩٤٣ طالبًا وطالبة، ثم شعبة علمي رياضة: ١١٣٬٦٥١ طالبًا وطالبة.

أعلى نسبة نجاح في شعبة علمي رياضة: ٨١.٦٪، تليها شعبة علمي علوم: ٧٥.٤٪، ثم الشعبة الأدبية: ٦٩.٢٪.

أعلى نسب الرسوب في الشعبة الأدبية: ٣٠.٨٪، تليها شعبة علمي علوم: ٢٤.٦٪، ثم شعبة علمي رياضة: ١٨.٤٪.

أعلى أعداد الراسبين في شعبة علمي علوم: ١٢٤٬٦٩٥ طالبًا، تليها الشعبة الأدبية: ٥٥٬٢٠٧ راسبًا، ثم شعبة علمي رياضة: ٢٥٬٦٥١ راسبًا.

وقال الدكتور تامر شوقي : قد تُعزى هذه النتائج إلى عدة عوامل، من بينها:

طبيعة الامتحانات الموضوعية، التي تشكل ٨٥٪ من أسئلة الامتحانات، والتي إما أن يُعطى فيها الطالب الدرجة كاملة في حالة الإجابة الصحيحة، أو لا يُعطى أي درجة في حالة الإجابة الخاطئة، حتى لو كانت خطوات الإجابة صحيحة ولكن الناتج خطأ.

التحاق النسبة الأكبر من الطلاب (٧٨.٣٪) بشعبتي علمي علوم وعلمي رياضة، وقد لا تتلاءم قدراتهم العقلية مع هذه الشعب.

ارتفاع مستوى صعوبة امتحانات هذا العام، ولا يعني ذلك تعجيزها بقدر ما يعني تمييزها بين مستويات الطلاب.

قلة عدد المواد الأساسية في كل شعبة (٥ مواد فقط)، لا تسمح للطلاب بالتعويض.

وجود مواد في الشعبة الأدبية لا تناسب ميول وقدرات الطلاب، مثل الإحصاء.

إهمال بعض الطلاب في المذاكرة أو المراجعة.

رسوب عدد من الطلاب في المواد خارج المجموع في ضوء ضعف اهتمامهم بها.

وأخيرا قال : بصفة عامة، تعتبر نسب النجاح العامة متسقة مع افتراضات التقييم التربوي، وليست بعيدة عنها في ضوء عدم وصول نسب الرسوب الى مستويات متطرفة ٧٠ % مثلا أو أكثر، ولكن تتبقى معرفة شرائح المجاميع للحكم عليها .